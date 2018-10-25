22:43
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Медицина
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Грипп в Украине: за неделю заболели более 140 тысяч человек

      71 Читати новину українською
      Грипп в Украине
      Грипп в Украине / news.vanderbilt.edu

      Министерство здравоохранения информирует, что за период с 15 по 21 октября почти 143 тысячи украинцев заболели гриппом и ОРВИ.

      Об этом пишет  пресс-служба ведомства.

      Читайте также: Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

      Из 142 814 человек, 70% – дети в возрасте до 17 лет. За неделю зарегистрировали 30 случаев гриппоподобного заболевания и 11 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Однако нет лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа.

      Сравнивая с прошлой неделей заболеваемости (8-14 октября) уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 6,9% и 6,7% соответственно.

      142 814 людей захворіли на грип та ГРВІ за 15-21 жовтня

      142 814 человек заболели гриппом и ОРВИ за 15-21 октября

      Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.

      Основные симптомы гриппа: высокая температура, которая держится минимум пять дней, головная боль, лихорадка, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, возможно, тошнота, кашель, который может длиться более двух недель.

       

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе ​Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Здоровая жизнь Грипп в Украине Инфекция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
       20 сентября , 19:30
      В Украине начали по-новому начислять больничные
       1 октября , 19:37
      Можно ли перевозить пациента ногами вперед: объяснения Супрун
       20 сентября , 12:21
      В Украине ожидается мощная эпидемия кори
       29 мая , 17:28
      Зачем создавать "ноев ковчег" для микробов: объяснение
       9 октября , 15:09
      В Тернопольской области зафиксировали еще один случай ботулизма
       31 июля , 15:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук