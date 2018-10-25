Грипп в Украине: за неделю заболели более 140 тысяч человек
Министерство здравоохранения информирует, что за период с 15 по 21 октября почти 143 тысячи украинцев заболели гриппом и ОРВИ.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
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Из 142 814 человек, 70% – дети в возрасте до 17 лет. За неделю зарегистрировали 30 случаев гриппоподобного заболевания и 11 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Однако нет лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа.
Сравнивая с прошлой неделей заболеваемости (8-14 октября) уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 6,9% и 6,7% соответственно.
142 814 человек заболели гриппом и ОРВИ за 15-21 октября
Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.
Основные симптомы гриппа: высокая температура, которая держится минимум пять дней, головная боль, лихорадка, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, возможно, тошнота, кашель, который может длиться более двух недель.
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