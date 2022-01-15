Группа мигрантов из Беларуси вновь пыталась прорваться через границу в Польшу

15 января 2022 , 17:02
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Источник:

Пограничная служба Польши

Несколько десятков мигрантов 14 января вновь штурмовали польскую границу со стороны Беларуси. Более того, в пограничников снова летели стеклянные бутылки, камни и бревна.

Так, 54 нелегала пытались незаконно пересечь границу. В участке возле Наревцы задержали 31 гражданина Ирана.

Ранее Мигранты снова агрессивно пытались прорвать границу из Беларуси: есть пострадавшие

В районе Черемхи и Михалово белорусские спецслужбы забросали патрульных стеклянными бутылками, камнями и бревнами.

Что сейчас происходит на границах

Заметим, что от начала 2022 года на границе уже были штурмы мигрантов, хоть и менее масштабные, чем в 2021. Например, 2 января четверо нелегалов пытались прорваться в Польшу. Они ножницами разрезали ограждение, а после этого начали бросать камни и ветки в польских пограничников.

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Автор: Ольга Музика