Группа "Антитела" даст бесплатный концерт на Радио МАКСИМУМ

В среду, 4 апреля, Радио МАКСИМУМ запускает новое шоу "Живая среда".

В рамках этой программы украинцы смогут послушать и посмотреть выступление топ-артистов во время прямой трансляции в Facebook, а также в прямом эфире радиостанции.

Первым гостем новой программы на Радио МАКСИМУМ станет группа "Антитела". Бэнд сыграет свои нетленные хиты, а также исполнит новые песни из последнего альбома "Солнце". Live-концерт состоится уже 4 апреля в 20:00.

Где смотреть live-концерт:

Группа "Антитела" во главе с Тарасом Тополей выступит в студии Радио МАКСИМУМ. Смотреть концерт группы в прямом эфире можно будет на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустите, это достойно внимания!

Где слушать "Антитела":

Волны радиостанции МАКСИМУМ, на которых вы сможете послушать концерт группы в прямом эфире 4 апреля в 20:00:

Киев – 94,2

Львов – 102.1

Одесса – 91.4

Харьков – 104.0

Ивано-Франковск – 104.7

Тернополь – 88.1

Запорожье – 101.8

Ровно – 90.0

Луцк – 88.7

Кропивницкий – 104,2

Черкассы – 101,0

Полтава – 92,4

О новом шоу "Живая среда"

"Живая среда" – это формат шоу, в котором популярные украинские артисты будут играть live-концерты в студии Радио МАКСИМУМ, а также общаться с радиоведущими. Зрители и слушатели смогут следить за выступлением в прямом эфире на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Выходить программа будет по средам один раз в месяц.