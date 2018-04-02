Группа "Антитела" даст бесплатный концерт на Радио МАКСИМУМ
В среду, 4 апреля, Радио МАКСИМУМ запускает новое шоу "Живая среда".
В рамках этой программы украинцы смогут послушать и посмотреть выступление топ-артистов во время прямой трансляции в Facebook, а также в прямом эфире радиостанции.
Первым гостем новой программы на Радио МАКСИМУМ станет группа "Антитела". Бэнд сыграет свои нетленные хиты, а также исполнит новые песни из последнего альбома "Солнце". Live-концерт состоится уже 4 апреля в 20:00.
Где смотреть live-концерт:
Группа "Антитела" во главе с Тарасом Тополей выступит в студии Радио МАКСИМУМ. Смотреть концерт группы в прямом эфире можно будет на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустите, это достойно внимания!
Где слушать "Антитела":
Волны радиостанции МАКСИМУМ, на которых вы сможете послушать концерт группы в прямом эфире 4 апреля в 20:00:
- Киев – 94,2
- Львов – 102.1
- Одесса – 91.4
- Харьков – 104.0
- Ивано-Франковск – 104.7
- Тернополь – 88.1
- Запорожье – 101.8
- Ровно – 90.0
- Луцк – 88.7
- Кропивницкий – 104,2
- Черкассы – 101,0
- Полтава – 92,4
О новом шоу "Живая среда"
"Живая среда" – это формат шоу, в котором популярные украинские артисты будут играть live-концерты в студии Радио МАКСИМУМ, а также общаться с радиоведущими. Зрители и слушатели смогут следить за выступлением в прямом эфире на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Выходить программа будет по средам один раз в месяц.