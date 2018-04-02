16:41
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Группа "Антитела" даст бесплатный концерт на Радио МАКСИМУМ

28 Читати новину українською
Группа
Группа "Антитела" / maximum.fm

В среду, 4 апреля, Радио МАКСИМУМ запускает новое шоу "Живая среда".

В рамках этой программы украинцы смогут послушать и посмотреть выступление топ-артистов во время прямой трансляции в Facebook, а также в прямом эфире радиостанции.

Первым гостем новой программы на Радио МАКСИМУМ станет группа "Антитела". Бэнд сыграет свои нетленные хиты, а также исполнит новые песни из последнего альбома "Солнце". Live-концерт состоится уже 4 апреля в 20:00.

Где смотреть live-концерт:

Группа "Антитела" во главе с Тарасом Тополей выступит в студии Радио МАКСИМУМ. Смотреть концерт группы в прямом эфире можно будет на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустите, это достойно внимания!

Где слушать "Антитела":

Волны радиостанции МАКСИМУМ, на которых вы сможете послушать концерт группы в прямом эфире 4 апреля в 20:00:

  • Киев 94,2
  • Львов 102.1
  • Одесса 91.4
  • Харьков 104.0
  • Ивано-Франковск 104.7
  • Тернополь 88.1
  • Запорожье 101.8
  • Ровно 90.0
  • Луцк 88.7
  • Кропивницкий 104,2
  • Черкассы 101,0
  • Полтава 92,4

О новом шоу "Живая среда"

"Живая среда" – это формат шоу, в котором популярные украинские артисты будут играть live-концерты в студии Радио МАКСИМУМ, а также общаться с радиоведущими. Зрители и слушатели смогут следить за выступлением в прямом эфире на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Выходить программа будет по средам один раз в месяц.

Теги: Музыка Концерты Антитела
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук