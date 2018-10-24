"Группа атаки играет довольно агрессивно": Хацкевич оценил шансы "Динамо" в игре против "Ренна"

Одержать дебютную победу в еврокубках – сделать это "Динамо" попытается в третьем туре Лиги Европы в матче против французского "Ренна".

В стартовых же встречах против "Астаны " и" Яблонца " киевляне дважды расписали мир – 2: 2.

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"Я думаю, что завтра мы обязаны победить. Думаю, совместно с тренерским составом мы одержим победу", – сказал полузащитник "Динамо" Денис Гармаш.

Однако для тренерского штаба "Ренн" пока остается загадкой. Хотя Александр Хацкевич и знает, как минимизировать опасность у ворот "Динамо".

На самом деле, очень часто меняется сочетание в атаке. Мы посмотрели четыре игры ("Ренна" – 24 канал), и различные комбинации впереди, на флангах постоянно меняется. То, что касается стандартных положений, группа атаки и центральные защитники довольно агрессивно играют при стандартных положениях. Здесь важна концентрация, чтобы их было меньше у наших ворот,

– отметил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

Без проблем в защите, однако, только с один форвардом. Во Францию Александр Хацкевич взял лишь номинального нападающего Владислава Супрягу. Да есть и хорошие новости для болельщиков "Динамо" – с командой полетел Беньямин Вербич, который был травмирован.

"Больных мы с собой не привезли. Завтра у него (Вербича – 24 канал) испытательная тренировка. Если у него все будет хорошо, то я на него тоже рассчитываю", – прокомментировал Хацкевич.

Выйдет ли на поле словенец и поможет вице-чемпиону Украины одержать первую победу в еврокубках, узнаем в четверг, 25 октября. Игра начнется в 22:00.

А вот раньше, в 19:55, матч третьего тура Лиги Европы начнет еще один украинский клуб – "Ворскла". Полтавчане приедут в гости к "Карабаху".