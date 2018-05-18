Группа Lama презентовала клип, во время работы над которым чуть не умерла их вокалистка
Популярная украинская группа Lama активно продолжает музыкальную карьеру. 17 мая коллектив представил новый клип на песню "Привіт, привіт", съемки которого едва не завершились трагически.
Как известно, во время съемок клипа в Португалии вокалистка Наталья Дзенькив должна была зайти далеко в воду, а один из музыкантов группы наблюдал за этим на берегу. Звезды проигнорировали штормовое предупреждение в регионе, поэтому певицу сбила с ног большая волна. За считанные секунды Наталья Дзенькив оказалась под водой и чуть не утонула. Спас артистку музыкант, который бросился спасать знаменитость.
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Несмотря на инцидент в Португалии продолжилась работа над клипом к песне "Привіт, привіт". Режиссер видео Виктор Скуратовский завершил съемку и передал группе видео. Стоит отметить, что видеоработа действительно вышла эффектной.
Смотрите видео клипа группы Lama на песню "Привіт, привіт":
Десятки поклонников уже успели оценить новый клип группы Lama. Люди отметили, что видеоработа отличная и одна из лучших в активе коллектива.