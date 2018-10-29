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      Грузинский боксер избил своего тренера после поражения в бою: видео

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      Леван Шония избил тренера
      Леван Шония избил тренера

      Грузинский боксер Леван Шония несколько раз ударил своего тренера после поражения от болгарина Спаса Генова.

      Шония проиграл решением судей и сразу же после объявления результатов попытался спровоцировать соперника на драку. Рефери в ринге остановил грузина, и тот решил утолить злость, избив собственного тренера.

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      Получив удар от Шонии, его наставник в долгу не остался и тут же нанес ответный удар.

      34-летний Леван Шония родился в Грузии, где начал карьеру, однако затем переехал в Украину и живет в Киеве.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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