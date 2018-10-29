Грузинский боксер избил своего тренера после поражения в бою: видео
Грузинский боксер Леван Шония несколько раз ударил своего тренера после поражения от болгарина Спаса Генова.
Шония проиграл решением судей и сразу же после объявления результатов попытался спровоцировать соперника на драку. Рефери в ринге остановил грузина, и тот решил утолить злость, избив собственного тренера.
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Получив удар от Шонии, его наставник в долгу не остался и тут же нанес ответный удар.
34-летний Леван Шония родился в Грузии, где начал карьеру, однако затем переехал в Украину и живет в Киеве.
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Источник: 24 Канал
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