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      Губернатор Степанов не дал Одесскому облсовету остановить выплаты малообеспеченным

      33 Читати новину українською
      Максим Степанов
      Максим Степанов / oda.odessa.gov.ua

      Губернатор Одесской области Максим Степанов не дал депутатам облсовета остановить выплату материальной помощи малообеспеченным гражданам или изменить порядок ее выделения.

      Соответствующее предложение на заседании 21 февраля предложили депутаты "Оппоблока", но Максим Степанов выступил против этого. В результате инициативу "оппоблоковцев" не поддержали.

      "Я категорически против таких изменений. Когда 21 декабря голосовали за эту программу, вы тоже голосовали "за", как и большинство коллег. Когда вы говорите, что средства раздаются огульно, то это неправда – есть четкий порядок определения категорий, которым помощь необходима. Вас что – вирус выборов захватил? У нас выборы – сначала президентские, потом парламентские, потом у вас будут местные. И мы всегда будем говорить людям "подождите"?", – заявил Максим Степанов.

      Также губернатор области опроверг слухи, что людям, якобы, планируют выплачивать именно по 1 тысячи гривен: "Откуда вы взяли эту сумму? Сами придумали, сами поверили, сами распространили. Рассказываете чушь. Если вы считаете, что оказание помощи людям, это исключительно подкуп, то это, исходит лишь из ваших личных качеств".

      Также глава Одесской области дал указание еще больше распространить информационное сопровождение областной программы соцпомощи – чтобы о ней узнали еще больше людей: "И выборы здесь ни к чему. А если есть любые проявления не то что подкупа, даже незаконной агитации – есть правоохранительные органы, которые будут на это реагировать".

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      Теги: Новости политики Деньги Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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