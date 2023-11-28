Воронеж на связи, – ГУР МО "Артан" работает и передает привет из российского города
28 ноября 2023, 18:00Читати новину українською
Украинские спецназовцы работают в глубоком тылу России, пока оккупанты даже об этом не подозревают. Так, спецподразделение "Артан" передало приветствие из российского Воронежа.
Редакция 24 Канала получила от источников в "Артане" видео, как спецподразделение шлет приветствие из Воронежа. В спецподразделении ГУР МО анонсировали хорошие новости, но не для россиян.
Обратите внимание "Мы делаем то, что враг не может вообразить". Интервью с офицером спецподразделения ГУР МО "Артан"
В Воронеже ждут Украину
"Всем привет! Воронеж на связи. Украина, мы ждем вас", – говорится в видео.
В спецподразделении "Артан" анонсировал хорошие новости из Воронежа: смотрите видео
"Артан" передает "привет" возле Крымского моста
- 21 ноября спецподразделение ГУР МО "Артан" передало "привет" оккупантам возле Крымского моста. Бойцы заинтриговали интересными кадрами из временно оккупированного Крыма.
- Следует заметить, что шторм в Черном море, вероятно, обнажил Крымский мост для атаки дронов. В частности, OSINT-исследователь Брайан с помощью спутниковых снимков пришел к выводу, что шторм мог разрушить боновые заграждения возле Крымского моста и Севастопольской бухты.
- Если эта информация подтвердится, то флот россиян в оккупированном Крыму по меньшей мере временно утратил безопасность и стал более уязвим для атак дронов со стороны Украины.
- Следует заметить, что на счету бойцов "Артана" немало успешных спецопераций, в частности в Крыму. В октябре 2023 года разведчики подразделения высадились на западном побережье оккупированного Крыма. Бойцы вступили в бой с врагом и нанесли ему большие потери.
- Кроме того, бойцы "Артана" участвовали в возвращении так называемых "вышек Бойко" в Черном море, которые захватила Россия.
- Добавим, что спецподразделение несколько раз проводило общевойсковую операцию во временно оккупированном Энергодаре. Во время одной из спецопераций была задача выйти на берег и закрепиться.
- Полностью выполнить задачу было на тот момент невозможно из-за сильной линии обороны российских военных.