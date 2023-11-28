Воронеж на связи, – ГУР МО "Артан" работает и передает привет из российского города

Украинские спецназовцы работают в глубоком тылу России, пока оккупанты даже об этом не подозревают. Так, спецподразделение "Артан" передало приветствие из российского Воронежа.

Редакция 24 Канала получила от источников в "Артане" видео, как спецподразделение шлет приветствие из Воронежа. В спецподразделении ГУР МО анонсировали хорошие новости, но не для россиян.

Обратите внимание "Мы делаем то, что враг не может вообразить". Интервью с офицером спецподразделения ГУР МО "Артан"

В Воронеже ждут Украину

"Всем привет! Воронеж на связи. Украина, мы ждем вас", – говорится в видео.

В спецподразделении "Артан" анонсировал хорошие новости из Воронежа: смотрите видео

"Артан" передает "привет" возле Крымского моста