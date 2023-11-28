Редакція 24 Каналу отримала від джерел в "Артані" відео, як спецпідрозділ шле вітання з Воронежа. У спецпідрозділі ГУР МО анонсували хороші новини, "але не для росіян".
Зверніть увагу "Ми робимо те, що ворог не здатен уявити"․ Інтерв'ю з офіцером спецпідрозділу ГУР МО "Артан"
У Воронежі чекають Україну
"Всім привіт! Воронеж на зв'язку. Україна, ми чекаємо вас", – мовиться у відео.
У спецпідрозділі "Артан" анонсував хороші новини з Воронежа: дивіться відео
"Артан" передає "привіт" біля Кримського мосту
- 21 листопада спецпідрозділ ГУР МО "Артан" передав "привіт" окупантам біля Кримського мосту. Бійці заінтригували цікавими кадрами з тимчасово окупованого Криму.
- Слід зауважити, що шторм у Чорному морі, ймовірно, оголив Кримський міст для атаки дронів. Зокрема, OSINT-дослідник Браян за допомогою супутникових знімків дійшов висновку, що шторм міг зруйнувати бонові загородження біля Кримського мосту та Севастопольської бухти.
- Якщо ця інформація підтвердиться, то флот росіян в окупованому Криму щонайменше тимчасово втрати безпеку й став більш вразливий для атак дронів з боку України.
- Варто зауважити, що на рахунку бійців спецпризначенців "Артану" чимало успішних спецоперацій, зокрема в Криму. У жовтні 2023 року розвідники підрозділу висадились на західному узбережжі окупованого Криму. Бійці вступили у бій з ворогом та завдали йому великих втрат.
- Крім того, бійці "Артану" брали участь у поверненні так званих "вишок Бойка" в Чорному морі, які захопила Росія.
- Додамо, що спецпідрозділ кілька разів проводив загальновійськову операцію у тимчасово окупованому Енергодарі. Під час однієї зі спецоперацій було завдання вийти на берег і закріпитися.
- Повністю виконати задачу було на той момент неможливо через сильну лінію оборони російських військових.