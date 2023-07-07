Новички или опытные воины: кто из добровольцев вошел в Гвардию наступления

Гвардия наступления – принципиально новое формирование, которое является частью удачного украинского контрнаступления. Основную часть этого военного формирования составляют именно добровольцы.

Об этом эксклюзивно для 24 Канала рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко. Она отметила, что людей к Гвардии наступления отбирали по достаточно жестким критериям.

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Кого из добровольцев взяли в Гвардию наступления

Павленко отметила, что остов бригад Гвардии контрнаступления составляют именно те офицеры и солдаты, которые имеют боевой опыт. По ее словам, эти украинские защитники уже проявили себя на разных участках фронта за 9 лет войны в нашей стране.

Часть из них получили ранения, уже прошли реабилитацию, протезирование, вернулись в службу. Есть такие, которые получили награды за достижения, которые они имели на фронте. То есть это те офицеры и солдаты, которые действительно имеют боевой опыт, готовы этим опытом делиться с другими и учить их тех, кто такого опыта не имеет,

– подчеркнула она.

Несмотря на это, замглавы МВД отметила, что в этих подразделениях есть и те добровольцы, кто присоединился к Вооруженным силам впервые. Кроме того, в гвардию приняли и тех людей, кто участвовал в боевых действиях, но затем по каким-то причинам были уволены или уволились самостоятельно.

Павличенко подчеркнула, что эти люди уже сейчас принимают участие и в наступательных операциях, и в ведущих стабилизационных мероприятиях. Именно поэтому она подчеркивает, что цель, которую в первую очередь закладывали в Гвардию наступления, наши воины продолжают успешно выполнять.

Как мотивировали людей на поступление в Гвардию наступления

Павличенко подчеркнула, что люди, которые вступали в Гвардию наступления, не нуждались в дополнительной мотивации. По ее словам, они получили достаточно много заявок на поступление.

"Мы это увидели во время набора, потому что действительно очень много людей вызвались и подали заявки в бригады Гвардии наступления. Но был еще достаточно жесткий отбор – это этапы физической подготовки, врачебной комиссии, психологического тестирования, собеседований. И я понимаю, что действительно попали даже не все, кто хотел", – сказала она.

Замглавы МВД также подчеркнула, что министерство проводило определенную информационную кампанию по поощрению бойцов к вступлению. Кроме этого, в рамках этого набора каждый мог выбрать, где именно они хотели бы проходить свою службу.

Я бы сказала, что у нас применялся человекоцентрический подход. То есть, смотрели на кандидата и определяли, где бы этот человек лучше мог бы быть привлечен,

– заверила Павличенко.

Напоследок она отметила, что все подавшие анкеты были высокомотивированы на службу в Гвардию наступления.

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