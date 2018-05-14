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Гвинет Пэлтроу рассекретила отрывок из следующего фильма о "Мстителях"

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Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Поттс
Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Поттс / Фото из открытых источников

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая сыграла одну из ролей в фильмах "Мстители", случайно распространила спойлер об эпизоде следующей части киноленты.

Об этом сообщает IndieWire.

Отметим, что актриса Гвинет Пэлтроу сыграла роль возлюбленной Тони Старка – Пеппер Поттс. В последней киноленте о супергероях "Мстители: Война бесконечности" Железный человек рассказывает любимой, что видел сон, в котором он с Пеппер имел ребенка. Однако девушка заверила, что не беременна.

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Однако, по словам Гвинет Пэлтроу, сторонники супергероя таки увидят его в роли папаши. Ведь в следующем фильме Тони Старк таки будет иметь ребенка.

Пеппер и Тони много прошли вместе. Сначала она была для него лишь ассистенткой, но позже их отношения развились. Сейчас они женаты и воспитывают ребенка,
– рассказала Гвинет Пэлтроу.

Отметим, что сторонники серии фильмов от студии Marvel еще после начала премьеры новой части предполагали, что Тони Старк не просто рассказал о своем сне. Железный человек сделал своеобразный анонс на следующую киноленту. Поэтому люди с нетерпением ждут продолжения истории любви Тони Старка и волшебной Пеппер Поттс.

Напомним, что фильм "Мстители: Война бесконечности" побил кинематографический рекорд. Кинолента за 11 дней собрала более миллиарда долларов в прокате. В Украине одна из самых ожидаемых премьер состоялась 26 апреля. Десятки тысяч людей уже посетили киносеансы и делятся впечатлениями от фильма в сети.

По официальному трейлеру все супергерои Marvel, которые появлялись в предыдущих фильмах, восстали против главного врага – Таноса. Злодей пытается получить камни бесконечности, чтобы иметь возможность изменять реальность, как ему заблагорассудится. Мстители станут на пути Таноса.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Гвинет Пелтроу
Источник: 24 Канал
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