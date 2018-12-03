Гвоздик совершил фантастический прыжок в рейтинге лучших боксеров мира

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) после победы над Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 25 KO) поднялся на 55 строк (13 место) в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии BoxRec .

На первой позиции и в дальнейшем Теренс Кроуфорд, второй – Сауль Альварес. Также Василий Ломаченко и Александр Усик сохранили свои позиции.

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Среди других украинцев Сергей Деревянченко – 82-й, Артем Далакян – 92-й, Виктор Постол – 148-й.



Топ-15 лучших боксеров мира по версии BoxRec

Рейтинг от BoxRec считается наиболее объективным, так как при его составлении не учитывается человеческий фактор и место в нем с помощью специальных формул после статистического анализа выбирает компьютер.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.

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