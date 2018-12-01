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      Гвоздик – Стивенсон: где смотреть онлайн боксерский поединок

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      Гвоздик – Стивенсон: где смотреть онлайн бой
      Гвоздик – Стивенсон: где смотреть онлайн боксерский поединок

      В ночь на воскресенье, 2 декабря, состоится бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Показ матча состоится и в Украине.

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      Бой Гвоздик – Стивенсон покажет телеканал "Интер". В ночь на воскресенье, 2 декабря, в 01:15 на канале выйдет программа "Большой бокс", в рамках которой и состоится трансляция боя за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Однако когда именно начнется бой с участием украинца – пока неизвестно. Все будет зависеть от того, когда закончатся бои в андеркарте.

      Онлайн поединка Гвоздик – Стивенсон состоится на сайте 24 канала.

      Теги: Спорт Бокс Александр Гвоздик Гвоздык – Стивенсон
      Источник: 24 Канал
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