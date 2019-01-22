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      Гвоздик в марте проведет добровольную защиту титула WBC

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      Александр Гвоздик
      Александр Гвоздик / Фото из открытых источников

      Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) может провести добровольную защиту своего титула в марте перед тем, как встретиться с официальным претендентом на его пояс американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

      Об этом сообщил глава WBC Маурисио Сулейман.

      Читайте также: Гвоздик может провести объединительный бой за пояс WBO

      У чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика запланирована добровольная защита, которая должна пройти в марте. Сразу после того, как этот бой состоится, мы прикажем чемпиону провести защиту против Маркуса Брауна в обязательном порядке,
      – цитирует Сулеймана BoxingScene.

      На прошлых выходных Браун одержал неожиданную победу над шведом Баду Джеком (22-2-3, 13 КО) и завладел поясом временного чемпиона мира по версии WBA.

      Напомним, что 31-летний Александр Гвоздик завоевал пояс WBC в полутяжелом весе 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона в одиннадцатом раунде. Сразу после окончания поединка Стивенсон оказался в больнице и был введен медиками в искусственную кому для уменьшения последствий черепно-мозговой травмы и инсульта.

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      Теги: Бокс Александр Гвоздик Спорт
      Источник: 24 Канал
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