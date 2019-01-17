22:35
17 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, сегодня
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, сегодня
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Гвоздик в субботу узнает имя обязательного претендента на титул WBC

      6 Читати новину українською
      Баду Джек
      Баду Джек / boxingscene.com

      Уже на этой неделе украинский чемпион по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик узнает своего следующего соперника. Украинец проведет свою первую защиту титула WBC.

      Всемирный боксерский совет заявил, что бой Баду Джек (Швеция) – Маркус Браун (США) станет поединком за звание официального претендента на пояс WBC в полутяжелом весе, которым и обладает Александр.

      Читайте также: Девушка Адониса Стивенсона сообщила подробности ужасного состояния боксера

      "Победитель боя Джек – Браун будет обязательным претендентом на встречу с Гвоздиком", – сообщают в WBC.

       

       

       

      Таким образом, Гвоздик узнал претендентов на свою первую защиту после завоевания титула чемпиона мира в бою против Адониса Стивенсона.

      Бой Джек – Браун состоится 19 января в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

      До этого Браун провел 21 поединок на профессиональном ринге и все выиграл (16 нокаутов). 35-летний Джек провел 26 боев – 22 победы, 3 ничьи и одно поражение.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Александр Гвоздик Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина – Польша: как изменят "антибандеровский" закон и что это означает
      сегодня , 21:11 Украина – Польша: как изменят "антибандеровский" закон и что это означает
      Євгенія Мазур 318
      Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины
      сегодня , 20:01 Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины
      680
      Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      16 января , 17:00 Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      577
      Трудова міграція: ситуація не покращується?
      сегодня , 19:02 Трудова міграція: ситуація не покращується?
      Михайло Поживанов 463
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 19:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 134
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      Роналду продвинулся в иерархии снайперов "Реала"
       31 октября 2013 , 09:18
      Игроки "Говерлы" отправили в ФФУ жалобу на клуб
       29 июля 2014 , 11:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук