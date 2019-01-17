Гвоздик в субботу узнает имя обязательного претендента на титул WBC

Уже на этой неделе украинский чемпион по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик узнает своего следующего соперника. Украинец проведет свою первую защиту титула WBC.

Всемирный боксерский совет заявил, что бой Баду Джек (Швеция) – Маркус Браун (США) станет поединком за звание официального претендента на пояс WBC в полутяжелом весе, которым и обладает Александр.

Читайте также: Девушка Адониса Стивенсона сообщила подробности ужасного состояния боксера

"Победитель боя Джек – Браун будет обязательным претендентом на встречу с Гвоздиком", – сообщают в WBC.

Таким образом, Гвоздик узнал претендентов на свою первую защиту после завоевания титула чемпиона мира в бою против Адониса Стивенсона.

Бой Джек – Браун состоится 19 января в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

До этого Браун провел 21 поединок на профессиональном ринге и все выиграл (16 нокаутов). 35-летний Джек провел 26 боев – 22 победы, 3 ничьи и одно поражение.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24