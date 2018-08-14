Хачериди отличился патриотическим поступком в Москве во время матча против "Спартака": фото

Украинский защитник греческого ПАОК после матча против российского "Спартака" в Москве вызвал волну негодования у местных болельщиков.

После игры, когда игроки греческой команды пошли к трибунам со своими болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку, со стороны российских фанатов начали проистекать возгласы в их сторону. Защитник греческого клуба украинец Евгений Хачериди в ответ на это показал фанатам на свои щитки с флагом Украины.

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Щитки Хачериди в цветах украинского флага

Хачериди указывает на цвета своих щитков российским фанатам

Напомним, что "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей ПАОК. Кроме Евгения Хачериди, за греческий клуб также выступает украинец Евгений Шахов.

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