Хачериди стал на шаг ближе к переходу в новый клуб

Украинский футболист Евгений Хачериди получил зеленый свет от греческого ПАОК на переход в новый клуб.

Если защитник получит финансовое предложение, которое его устраивает, ПАОК не станет препятствовать трансферу, сообщает Sport24.

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Отмечается, что греческий клуб не будет требовать значительное вознаграждение за переход.

Ранее стало известно, что 31-летний украинец может вернуться в "Динамо", где выступал с 2007 по 2018 год. Также в трансфере защитника вроде бы заинтересован донецкий "Шахтер".

Напомним, что игроком ПАОКа Хачериди стал в конце мая. За это время он сыграл 11 матчей, из них 3 в чемпионате Греции. Контракт украинца с греческим клубом истекает летом 2021 года.