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Хайден Панеттьери отпраздновала день рождения с новым бойфрендом: фото

65 Читати новину українською
Хайден Панеттьери с Брайаном Хикерсоном
Хайден Панеттьери с Брайаном Хикерсоном / Daily Mail

Украинский боксер Владимир Кличко и голливудская актриса Хайден Панеттьери разорвали длительные отношения. Хотя многие фанаты не теряют надежды на их воссоединение, актриса уже ходит на свидания с новым бойфрендом.

Ее новый парень – 28-летний Брайан Хикерсон, который только начинает актерскую карьеру.

Недавно бойфренд и подруги звезды устроили ей вечеринку-сюрприз за неделю до дня рождения (21 августа Хайден Панеттьери исполнится 29 лет).

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Снимком именно с празднования и поделился Брайан.

Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить помолвку. А потом стало известно, что актриса выставила на продажу дом в Нэшвилле, где она жила с Кличко.

Теги: LifeStyle Хайден Панеттьери Голливуд Звездные романы
Источник: 24 Канал
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