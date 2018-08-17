Хайден Панеттьери отпраздновала день рождения с новым бойфрендом: фото

Украинский боксер Владимир Кличко и голливудская актриса Хайден Панеттьери разорвали длительные отношения. Хотя многие фанаты не теряют надежды на их воссоединение, актриса уже ходит на свидания с новым бойфрендом.

Ее новый парень – 28-летний Брайан Хикерсон, который только начинает актерскую карьеру.

Недавно бойфренд и подруги звезды устроили ей вечеринку-сюрприз за неделю до дня рождения (21 августа Хайден Панеттьери исполнится 29 лет).

Читайте также: Не ставьте крест на этих отношениях, – в СМИ узнали новые детали разрыва Кличко и Панеттьери

Снимком именно с празднования и поделился Брайан.

Допис, поширений Brian Hickerson (@brianhickerson_) 15 Сер 2018 р. о 1:43 PDT

Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить помолвку. А потом стало известно, что актриса выставила на продажу дом в Нэшвилле, где она жила с Кличко.