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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Хайди Клум отдыхает на яхте с молодым бойфрендом: фото

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Хайди Клум
Хайди Клум / Фото из Іnstagram

Знаменитая немецкая модель Хайди Клум середины марта встречается с гитаристом группе Tokio Hotel Томом Каулицем. И все свободное время звезда проводит с любимым.

45-летняя Хайди отправилась отдыхать с 28-летним рокером на яхте вокруг живописного итальянского острова Понца, пишет Daily Mail.

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Хайди Клум и Том Каулиц

Хайди Клум и Том Каулиц не скрывают своего романа

Папарацци подловили пару, когда они целовались, обнимались и наслаждались отдыхом.

Для морского путешествия Клум выбрала раздельный купальник пастельных оттенков, которые прекрасно гармонировал с ее загаром.

Хайди Клум

Хайди заботится о внешнем виде, но от курения не отказывается

 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

Теги: LifeStyle Мода Звездные романы
Источник: 24 Канал
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