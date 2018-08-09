Хайди Клум отдыхает на яхте с молодым бойфрендом: фото

Знаменитая немецкая модель Хайди Клум середины марта встречается с гитаристом группе Tokio Hotel Томом Каулицем. И все свободное время звезда проводит с любимым.

45-летняя Хайди отправилась отдыхать с 28-летним рокером на яхте вокруг живописного итальянского острова Понца, пишет Daily Mail.

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Хайди Клум и Том Каулиц

Хайди Клум и Том Каулиц не скрывают своего романа

Папарацци подловили пару, когда они целовались, обнимались и наслаждались отдыхом.

Для морского путешествия Клум выбрала раздельный купальник пастельных оттенков, которые прекрасно гармонировал с ее загаром.

Хайди Клум

Хайди заботится о внешнем виде, но от курения не отказывается

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 4 Сер 2018 р. о 12:21 PDT