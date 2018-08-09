Хайди Клум отдыхает на яхте с молодым бойфрендом: фото
Знаменитая немецкая модель Хайди Клум середины марта встречается с гитаристом группе Tokio Hotel Томом Каулицем. И все свободное время звезда проводит с любимым.
45-летняя Хайди отправилась отдыхать с 28-летним рокером на яхте вокруг живописного итальянского острова Понца, пишет Daily Mail.
Читайте также: Хайди Клум полностью обнажилась перед камерой: фото 18+
Хайди Клум и Том Каулиц
Хайди Клум и Том Каулиц не скрывают своего романа
Папарацци подловили пару, когда они целовались, обнимались и наслаждались отдыхом.
Для морского путешествия Клум выбрала раздельный купальник пастельных оттенков, которые прекрасно гармонировал с ее загаром.
Хайди Клум
Хайди заботится о внешнем виде, но от курения не отказывается
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33