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Хайди Клум рассказала про секреты стройности: советы супермодели

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Хайди Клум
Хайди Клум / Instagram

Знаменитая 45-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум рассказала, чем она питается, чтобы быть в отличной форме.

Хайди Клум раскрыла секреты изданию Entertainment Tonight.

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Я начинаю со смузи, у меня три больших приема пищи. Но действительно, последний в шесть вечера... Я не ем в восемь, девять, потому что когда ты так делаешь, а потом выпиваешь 1-2 бокала вина, это все оседает у тебя в желудке, и ты ложишься спать,
– рекомендует Хайди.

Модель объясняет, что ранний ужин дает организму время переварить пищу.

Кроме того, Хайди Клум не употребляет обезжиренных продуктов и не сидит на специфической диете. Секрет в том, чтобы есть здоровую пищу.

"Я часто ем дома. Думаю, когда ты много ешь не дома и часто заказываешь еду, это не очень надежно, потому что ты же не знаешь, что туда кладут. Поэтому я много готовлю. Я знаю, что идет в блюдо. Это всегда свежая еда", – говорит супермодель.

Напомним, Хайди Клум встречается с 28-летним Томом Каулитцом, который младше нее. Об отношениях Каулитца и Клум заговорили в марте 2018 года, когда они поужинали вместе в Нью-Йорке. А впоследствии их поймали за страстным поцелуем. Тогда в сети начали появляться новые кадры, которые подтверждали их отношения.

Теги: LifeStyle Советы Здоровое питание Мода
Источник: 24 Канал
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