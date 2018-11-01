Харьков может принять матч за Суперкубок УЕФА 2021 года

Харьковский стадион «Металлист» может стать местом проведения матча за Суперкубок УЕФА 2021 года. Соответствующую идею выдвинули Федерация футбола Украины и Харьковская ОГА.

Федерация футбола Украины сообщила УЕФА о готовности побороться за право проведения этого поединка в Харькове. Все необходимые документы для оформления полноценной заявки, согласно требованиям УЕФА, будут собраны совместно ФФУ и руководством Харьковской ОГА до февраля 2019 года, сообщили в Федерации.

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Стоит отметить, что за последние два года на стадионе "Металлист" состоялись уже три поединка национальной сборной Украины, в которых главная команда страны одержала три уверенные победы. Кроме того, именно на этом стадионе второй год подряд донецкий "Шахтер" играет матчи лиги чемпионов, в том числе раунда плей-офф.

Кроме того, в этом году впервые в истории в Харькове состоялись победные для ФК "Жилстрой-1" три матча квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и матч 1/16 финала соревнований.