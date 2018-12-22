Харьков замело снегом, а Карпаты ожидают схода лавин: какой будет погода на Новый год

Синоптики прогнозируют, что уже в эти выходные в Украине потеплеет, однако в большинстве областей пройдут снегопады и мокрые дожди.

Ночью, 22 декабря, снежная метель накрыла Харьков и область.

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Харьков замело так, что хватит, наверное, до Нового года. Местные жители надеются, что на праздники улицы будут покрыты снегом. В Службе автодорог сообщают, что на дороги области вышли более 140 уборочных машин.



В Харькове более 140 машин убирают дороги

Заснежило и на Западе страны. Теперь снег не только плотно покрывает Карпаты, но и заполонил города. Местные, привыкшие развлекаться катанием на лыжах на этот раз решили изменить забавы. Несколько водителей устроили гонки прямо в центре города. Авто дрифтовали между помещениями областной полиции и облгосадминистрации.



Водители устроили соревнования у областной полиции и облгосадминистрации

Однако снег и морозы, к сожалению, приносит не только радость. В течение последних дней в Закарпатье от переохлаждения умерли два человека: мужчина и одномесячный младенец.

За жизнь ребенка боролись врачи, однако спасти младенца им не удалось. 17-летняя мать ребенка вместе с отцом находились в гражданском браке. В полиции возбудили уголовное производство по статье 166 "Злостное невыполнение родительских обязанностей". Санкции статьи предусматривают наказание – ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет,

– сообщила специалистка отдела коммуникаций ГУНП в Закарпатской области Инесса Манзулич-Иванова.

В Министерстве здравоохранения призывают поберечься в холодную погоду. По их данным, в течение недели в нашей стране из-за переохлаждения умерли 10 человек. Руководительница МЗ Ульяна Супрун в своей традиционной рубрике советов напоминает всем, что в морозы нужно согреваться теплой пищей, а не алкоголем.

В ДСНС предупредили, что в Карпатах возможен сход лавин с 22 по 24 декабря. Однако вьюг в других регионах ожидать не следует. Всего на территории Украины прогнозируют в основном дожди и мокрый снег, а также потепление.

Синоптики прогнозируют, что погода на Новый год в Украине будет снежной и морозной. Однако накануне праздника ожидается оттепель.