Сейчас Маргарита Мальцева якобы находится в больнице. На работе она взяла больничный отпуск.

Актуально На е*учем украинском языке, – студентка из Харькова отметилась заявлением о языке

Я перенервничала 18 июня и на следующий день попала в больницу. Нахожусь в стационаре. Сбой анализов на фоне стресса, капали разные растворы. Сейчас уже легче, сегодня без капельниц,
– заявила студентка.

Девушке угрожают увольнением с работы

Выяснилось, что студентка работает в Центре экстренной медицинской помощи. После публикации возмутительного видео, главный врач сказал, чтобы Мальцева писала заявление на увольнение. Он отметил, что сделает все, чтобы девушка не работала в больнице. Если она не хочет "уйти по-хорошему, то уйдет по статье о нарушении равноправия граждан".

"Россию и русский язык я ненавижу. Пусть они отдадут нам Крым и Донбасс, а потом говорите на любом языке. Путин – ху*ло, понимаете?" – возмутился врач.

Детали скандального видео харьковчанки

  • Мальцева пожаловалась, что ей приходится писать курсовую работу на государственном языке, а не на русском. Мол, власть ущемляет ее права.
  • Студентка жаловалась, что пишет работу "на е*учем украинском языке", а это – насилие над ее психикой и нервами. Она отметила, что лучше бы писала ее на английском.
  • Впоследствии Мальцева заявила, что любит литературный украинский язык, а "не оскверненный людьми в Раде".