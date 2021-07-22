Как пишет местный телеграм-канал, в результате инцидента пострадали несколько детей.

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Инцидент произошел на детской площадке по адресу улица Ахсарова, 5, в Харькове. Мальчик начал стрелять по детям, которые играли неподалеку. Пока неизвестно, с какого именно оружия стрелял парень, скорее всего, это был пневматический пистолет.

Отмечается, что пострадали несколько детей – они получили синяки от выстрелов. К счастью, им не понадобилась госпитализация или помощь врачей. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, отобрали пистолет и вызвали родителей парня.

Правоохранители пока не прокомментировали эту ситуацию.

Улица Ахсарова, где произошла стрельба: карта