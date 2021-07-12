Это случилось ночью 11 июля. Погибшему было приблизительно 25 лет (родился в 1996 году).

Другой случай Погиб под колесами поезда: в Ходорове на железнодорожной станции нашли тело мужчины

Начали расследовать

Поезд переехал парня на железнодорожном переезде "6 километр".

Это произошло примерно в 2:32.

Как следствие, потерпевший сразу скончался от полученных травм.

Из-за этого происшествия движение там остановилось.

Задержка в маршруте подвижных составов составляла 1 час 45 минут.

Почему парень лежал на рельсах – неизвестно.

Сейчас этим уже занимаются правоохранители.

Обратите внимание! 13 июня сообщили, что на Львовщине попали под колеса поездов 2 человека. Первый инцидент произошел на станции Пидзамче во Львове. Там сильно травмировался 64-летний мужчина. Второй – на переезде железнодорожной станции Борыничи. Вследствие него погибла женщина.