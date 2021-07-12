Это случилось ночью 11 июля. Погибшему было приблизительно 25 лет (родился в 1996 году).
Другой случай Погиб под колесами поезда: в Ходорове на железнодорожной станции нашли тело мужчины
Начали расследовать
- Поезд переехал парня на железнодорожном переезде "6 километр".
- Это произошло примерно в 2:32.
- Как следствие, потерпевший сразу скончался от полученных травм.
- Из-за этого происшествия движение там остановилось.
- Задержка в маршруте подвижных составов составляла 1 час 45 минут.
- Почему парень лежал на рельсах – неизвестно.
- Сейчас этим уже занимаются правоохранители.