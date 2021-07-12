Это случилось ночью 11 июля. Погибшему было приблизительно 25 лет (родился в 1996 году).

Другой случай Погиб под колесами поезда: в Ходорове на железнодорожной станции нашли тело мужчины

Начали расследовать

  • Поезд переехал парня на железнодорожном переезде "6 километр".
  • Это произошло примерно в 2:32.
  • Как следствие, потерпевший сразу скончался от полученных травм.
  • Из-за этого происшествия движение там остановилось.
  • Задержка в маршруте подвижных составов составляла 1 час 45 минут.
  • Почему парень лежал на рельсах – неизвестно.
  • Сейчас этим уже занимаются правоохранители.