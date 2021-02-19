Во время очередного рейда в Харьковском метрополитене на станции "Холодная гора" было составлено 7 админпротоколов за нарушение карантина.

На станции метро "Ботанический сад" во время аналогичной проверки оштрафовали маму с ребенком – у пассажирки не было маски. Об этом уже сообщают очевидцы в соцсетях.

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Мошенники в Харькове

Карантинная эпопея в Харькове выходит на новый уровень: правоохранители не стесняются штрафовать нарушителей и выписывают им штрафы часто, быстро и уверенно. Этот факт подтолкнул и мошенников – они разработали новые методы отъема денег.

На Салтовке по магазинам ходят ребята пугают продавцов за то, что те без маски торгуют. Схема: заходят двое, сразу вроде как фоткают на телефон. Затем быстро угрожают штрафом в 17 тысяч гривень. Машут липовым удостоверением перед носом. Не дают понять, что происходит и быстро сбивают деньги (от 1000 до 4000 гривен),

– пишет очевидец в телеграм-канале Харьков. Live.

Избежать подобных ситуаций может только тот, кто хорошо знает свои права.

Полиция в метро / Фото трухи Харьков

На сколько, и где могут оштрафовать

Юристы объясняют, что, согласно закону Украины, который вступил в силу 21 ноября 2020 года – "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", за неправильное ношение маски или ее отсутствие, гражданину грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан. В абсолютных суммах это 170-255 гривен.

Правильно надетой считается маска закрывающая нос и рот.

Согласно закону, обязательно надевать средство индивидуальной защиты, находясь в общественных зданиях и сооружениях, а также – в общественном транспорте.

Не подлежат административной ответственности несовершеннолетние лица, то есть, дети до 18 лет. К ним можно применять только воспитательные меры (предупреждение, замечание, но не штраф).

Кто имеет право штрафовать

Органы Нацполиции.

Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Исполкомы и исполнительные органы, выполняющие их полномочия.

А можно не платить?