Могут поймать в метро: как в Харькове штрафуют за отсутствие масок
Во время очередного рейда в Харьковском метрополитене на станции "Холодная гора" было составлено 7 админпротоколов за нарушение карантина.
На станции метро "Ботанический сад" во время аналогичной проверки оштрафовали маму с ребенком – у пассажирки не было маски. Об этом уже сообщают очевидцы в соцсетях.
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Мошенники в Харькове
Карантинная эпопея в Харькове выходит на новый уровень: правоохранители не стесняются штрафовать нарушителей и выписывают им штрафы часто, быстро и уверенно. Этот факт подтолкнул и мошенников – они разработали новые методы отъема денег.
На Салтовке по магазинам ходят ребята пугают продавцов за то, что те без маски торгуют. Схема: заходят двое, сразу вроде как фоткают на телефон. Затем быстро угрожают штрафом в 17 тысяч гривень. Машут липовым удостоверением перед носом. Не дают понять, что происходит и быстро сбивают деньги (от 1000 до 4000 гривен),
– пишет очевидец в телеграм-канале Харьков. Live.
Избежать подобных ситуаций может только тот, кто хорошо знает свои права.
Полиция в метро / Фото трухи Харьков
На сколько, и где могут оштрафовать
- Юристы объясняют, что, согласно закону Украины, который вступил в силу 21 ноября 2020 года – "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", за неправильное ношение маски или ее отсутствие, гражданину грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан. В абсолютных суммах это 170-255 гривен.
- Правильно надетой считается маска закрывающая нос и рот.
- Согласно закону, обязательно надевать средство индивидуальной защиты, находясь в общественных зданиях и сооружениях, а также – в общественном транспорте.
- Не подлежат административной ответственности несовершеннолетние лица, то есть, дети до 18 лет. К ним можно применять только воспитательные меры (предупреждение, замечание, но не штраф).
Кто имеет право штрафовать
- Органы Нацполиции.
- Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы.
- Исполкомы и исполнительные органы, выполняющие их полномочия.
А можно не платить?
- При обнаружении нарушителя масочного режима правоохранители должны вынести постановление по делу об административном правонарушении и составить на месте соответствующий документ – в двух экземплярах. Один из них остается у нарушителя. Копия понадобится для обжалования штрафа.
- Если собираетесь обжаловать действия силовиков, все равно подпишите постановление с отметкой о несогласии.
- Процедура обжалования проходит у высшего должностного лица или в суде. При этом надо учитывать, что судебный сбор может значительно превысить сумму выписанного штрафа.
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