В Харькове уже более 2 лет успешно работает художественный бизнес-проект, который популяризирует украинское слово. Его создатели переносят цитаты из литературных произведений на свитера и футболки.

Проект начали 3 ребят с востока Украины. За время их работы по украинским городам "разлетелось" более 10 тысяч единиц оригинальной одежды.

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Что известно о проекте

Ребята из Харькова стали настоящими литературоведами, чтобы пропагандировать меткое украинское слово. Свое дело они начинали с создания десятка футболок с одной поэтической строкой.

Это была белая футболка с выражением Лины Костенко – "Бери мене в свої блаженні сни". За 2 года было около 10 – 11 тысяч заказов,

– рассказал участник проекта Дмитрий.

Когда студенты начинали свой стартап, то решили, что будут делать "не деньги, а культуру". Из-за этого на одежде они печатают не просто стильные слова, в которые влюбляются, а даже лозунги.

Отсюда и название проекта – "Мрамор". По мнению ребят, это именно тот материал, который в течение длительного времени остается несокрушимым и изящным, как и литература.



Цитата Леси Украинки на одежде / Фото 24 канала

Одежду заказывают по всей Украине

Ребята уже разработали сотни дизайнерских принтов. Самыми популярными являются изречения Василия Стуса, Александра Довженко, Ивана Багряного и Лины Костенко.

Одежду с цитатами заказывают в разных областях Украины. По словам организаторов проекта, среди клиентов есть много молодежи.

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Идею положительно оценили за рубежом

Работу харьковчан положительно оценили не только в Украине, но и за рубежом. Одежду их производства носят еще в 20 странах мира, кроме Украины.

В то же время ребята мечтают о сети собственных магазинов в разных городах.

Все деньги, которые мы заработали за первые 2 месяца, вложили в развитие. Не знаю, как мы жили, что ели. У нас за первый год работы было 7 выходных,

– рассказал участник проекта Роман.

Уже в мае харьковчане планируют организовать поэтические вечера в областных центрах Украины. Все для того, чтобы высказывания украинских классиков не только согревали, но и звучали вслух.