В Киевском районе Харькова ночью 20 апреля сожгли два автомобиля. Также туда принесли похоронные венки и сделали надписи на стенах. Вероятно, это произошло из-за сепаратизма. Правоохранители начали расследование.

Один из траурных венков сгорел вместе с автомобилем. А на целых были ленты с надписями "Сепаратизм вредит здоровью".

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Информация от полиции

Обращение по первому поджогу поступило в полицию примерно в 03:35. Тогда на улице Дача горела Toyota, принадлежащая 42-летней женщине.



Один из сожженных автомобилей / Фото Нацполиции

Впоследствии в полицию с этого адреса поступило сообщение о том, что на стене подъезда сделали надпись краской и оставили еще один венок.

Автомобиль, который сгорел в Харькове / Фото Нацполиции

О втором поджоге сообщили через 10 минут после первого. На улице Борткевича горел автомобиль Subaru. Он принадлежал 31-летней женщине. Рядом с транспортом был такой же венок, как в предыдущем случае.

Пока неизвестно, кто это сделал. Правоохранители начали расследование.

Что пишут СМИ

Как сообщил Depo, в доме на улице Дача написали "Сепаратизм вредит здоровью". Также там на похоронном венке была надпись "Егоров Вадим квартира 75".



Расписанная после поджога автомобиля стена / Фото Depo

Несколько дней до этого в эту квартиру заехал новый арендатор, о котором ничего не известно. Правоохранители касательно обвинения в сепаратизме ничего не говорят.



Траурный венок, который оставили под надписью / Фото Depo

Обратите внимание! В Оболонском районе Киева ночью 15 апреля полностью сгорели сразу два автомобиля. Еще одна машина пострадала частично. Это могло произойти в результате поджога.