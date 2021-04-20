"Сепаратизм вредит здоровью": в Харькове сожгли 2 автомобиля и принесли похоронные венки – фото
В Киевском районе Харькова ночью 20 апреля сожгли два автомобиля. Также туда принесли похоронные венки и сделали надписи на стенах. Вероятно, это произошло из-за сепаратизма. Правоохранители начали расследование.
Источник:Полиция Харьковщины
Один из траурных венков сгорел вместе с автомобилем. А на целых были ленты с надписями "Сепаратизм вредит здоровью".
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Информация от полиции
Обращение по первому поджогу поступило в полицию примерно в 03:35. Тогда на улице Дача горела Toyota, принадлежащая 42-летней женщине.
Один из сожженных автомобилей / Фото Нацполиции
Впоследствии в полицию с этого адреса поступило сообщение о том, что на стене подъезда сделали надпись краской и оставили еще один венок.
Автомобиль, который сгорел в Харькове / Фото Нацполиции
О втором поджоге сообщили через 10 минут после первого. На улице Борткевича горел автомобиль Subaru. Он принадлежал 31-летней женщине. Рядом с транспортом был такой же венок, как в предыдущем случае.
Пока неизвестно, кто это сделал. Правоохранители начали расследование.
Что пишут СМИ
Как сообщил Depo, в доме на улице Дача написали "Сепаратизм вредит здоровью". Также там на похоронном венке была надпись "Егоров Вадим квартира 75".
Расписанная после поджога автомобиля стена / Фото Depo
Несколько дней до этого в эту квартиру заехал новый арендатор, о котором ничего не известно. Правоохранители касательно обвинения в сепаратизме ничего не говорят.
Траурный венок, который оставили под надписью / Фото Depo
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