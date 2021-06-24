К врачам по поводу инцидента обратились примерно в 12:20 часов 23 июня. Пострадавшему только год и 7 месяцев.
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Какие повреждения получил ребенок
- Врачи констатировали, что этот инцидент нанес сильнейший вред ребенку
- В частности, у малыша диагностировали химический ожог слизистой оболочки рта
- Кроме этого был поврежден пищевод.
- Из-за этого ребенка вместе с матерью увезли в больницу.
- Понадобилась ли госпитализация и каково состояние ребенка сейчас – не сообщается.
- Почему ребенок выпил эту жидкость – также неизвестно.