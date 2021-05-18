Он сообщил о сообщении в заявлении председателю Высшего совета правосудия. Там он полностью описал ситуацию и добавил текст, который получил.

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Мужчина написал заявление руководствуясь законом "О судоустройстве и статусе судей". По его словам, это сообщение было вмешательством в его профессиональную деятельность.

Уважаемый Игорь Валерьевич! Вы стали на ложный путь взяточника, который в угоду местным господам и другим негодяям, за деньги от 300 до 700 долларов, решением суда отдаст человеческую землю пройдохам, которые вам потом паплюжат. В ГБР об этом уже известно. Патриоты,

– текст, который был в этом СМС.

Судья сообщил, что до этого, когда он был на заседании в 10:39 к нему звонили с этого номера. Поскольку он не взял трубку, к нему обратились текстовым сообщением в 12:12 часов.

Служитель Фемиды считает, что это было попыткой очернить его репутацию. Поэтому, он попросил определить, где был этот номер в момент отправки СМС. Также мужчина призвал разыскать это мобильное устройство, чтобы привлечь к ответственности виновных.



Заявление, где судья рассказал об СМС / Фото Высшего совета правосудия

Обратите внимание! В конце марта завершился период подачи деклараций за 2020 год. Прошлые годы декларации удивляли тем, как судьям и их родственникам за очень скромные доходы удавалось приобретать немалое состояние. Однако, теперь почти все судьи вполне официально миллионеры, потому что их зарплаты в десятки раз превышают средние по Украине. Подробнее – по ссылке.