В сентябре 2020 года Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке главу Харьковского окружного админсуда Ольгу Панченко. Ее разоблачила судья Елена Заичко, но теперь ее преследует Государственное бюро расследований.

Дело уже слушают в Высшем антикоррупционном суде. Однако, ЦПК утверждает, что сама Заичко стала жертвой преследований.

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По информации ЦПК, осенью Заичко начали травить в суде. В частности, не выставляли ежегодную оценку, ввели особый порядок ее посещения. Весной ГБР пришло с обысками в ее кабинет и забрало технику.

Делали это следователи в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению задержанной на взятке главы суда. То есть разоблаченная чиновница начала преследование разоблачительницы. И хотя сама судья-разоблачительница имеет сомнительную репутацию, на ее месте мог бы быть кто угодно. Поэтому эта ситуация представляет серьезную опасность для разоблачителей как явления,

– убеждает ЦПК.

Что известно о разоблачении Панченко