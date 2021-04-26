Харьковская судья разоблачила коллегу на взятке, а теперь ее преследует ГБР, – ЦПК
В сентябре 2020 года Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке главу Харьковского окружного админсуда Ольгу Панченко. Ее разоблачила судья Елена Заичко, но теперь ее преследует Государственное бюро расследований.
Источник:ЦПК
Дело уже слушают в Высшем антикоррупционном суде. Однако, ЦПК утверждает, что сама Заичко стала жертвой преследований.
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Что известно о преследовании женщины
По информации ЦПК, осенью Заичко начали травить в суде. В частности, не выставляли ежегодную оценку, ввели особый порядок ее посещения. Весной ГБР пришло с обысками в ее кабинет и забрало технику.
Делали это следователи в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению задержанной на взятке главы суда. То есть разоблаченная чиновница начала преследование разоблачительницы. И хотя сама судья-разоблачительница имеет сомнительную репутацию, на ее месте мог бы быть кто угодно. Поэтому эта ситуация представляет серьезную опасность для разоблачителей как явления,
– убеждает ЦПК.
Что известно о разоблачении Панченко
- Судью Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко поймали на передаче взятки в размере 3 тысяч долларов. Затем ей объявили подозрение.
- Правда, суд отпустил Панченко под личное обязательство. Женщине грозит от 4 до 8 лет заключения.
- В ноябре 2020 года судью отстранили.
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