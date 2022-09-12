Дергачевская громада на Харьковщине полностью деоккупирована, – городской голова

Мы приступили к гуманитарной миссии, направленной на помощь нашим людям, которые с конца февраля находились под оккупацией. Больше подробностей будет далее на наших официальных страницах, – отметил Задоренко.

Он также поблагодарил работников ГСЧС и энергетиков. Спасатели ликвидировали пожары на поврежденных россиянами объектах критической инфраструктуры, а благодаря энергетикам в Дергачах снова есть свет.

Какие населенные пункты уже освободили на Харьковщине

Всего с начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины 3000 квадратных километров.

Что уже удалось освободить от оккупантов:

Россияне обстреливают Харьков

Вечером 11 сентября стало известно, что российские захватчики атаковали инфраструктуру города Харьков. В результате исчез свет, вода. Впоследствии стало известно, что российские военные попали в ТЭЦ-5. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это проявлением терроризма. Ведь страна-агрессор делает все возможное, чтобы оставить мирное население нашего государства без света и тепла.

А в ночь на 12 сентября российские военные попали в жилой дом в Новобаварском районе. В результате погиб один человек. Еще двое получили ранения. Что касается самого дома, то он частично разрушен.

Вас может заинтересовать – россияне в панике бросают новую технику и убегают: смотрите видео