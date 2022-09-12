Дергачевская громада на Харьковщине полностью деоккупирована, – городской голова

12 сентября 2022 , 14:10
Читати новину українською

Источник:

Вячеслав Задоренко

Вооруженные Силы Украины в начале сентября начали контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. Мэр Вячеслав Задоренко рассказал, что украинские защитники полностью деоккупировали Дергачевскую громаду.

Задоренко добавил, что дальше будет продолжаться работа по восстановлению громады. По его словам, оккупанты принесли много горя и разрушений местным жителям.
 

Важно Провалы на линии Харьков – Изюм подрывают доверие к российскому командованию

Какая ситуация сейчас в Дергачевской громаде

Мы приступили к гуманитарной миссии, направленной на помощь нашим людям, которые с конца февраля находились под оккупацией. Больше подробностей будет далее на наших официальных страницах,
– отметил Задоренко.

Он также поблагодарил работников ГСЧС и энергетиков. Спасатели ликвидировали пожары на поврежденных россиянами объектах критической инфраструктуры, а благодаря энергетикам в Дергачах снова есть свет.

Какие населенные пункты уже освободили на Харьковщине

Всего с начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины 3000 квадратных километров.

Что уже удалось освободить от оккупантов:

  • 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ освободили город Балаклею;
  • 9 сентября Национальная гвардия подтвердила, что удалось освободить село Волохов Яр;
  • 11 сентября появилась информация о том, что ВСУ освободили Новую Гусаровку возле Балаклеи;
  • Украинские герои также освободили город Купянск;
  • Село Савинцы тоже вернулось под контроль Украины;
  • Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что военные освободили село Мартово:
  • Впоследствии украинские защитники вернули под контроль Украины еще 2 села: Василенково и Артемовку;
  • 11 сентября президент подтвердил, что ВСУ удалось освободить поселок Чкаловское;
  • Позже 107 отдельная бригада Сил территориальной обороны Буковины продемонстрировала, что украинский флаг установлен и в Большой Камышевахе;
  • Мэр Дергачев рассказывал, что наш флаг виднеется уже и в Казачьей Лопани;
  • Кроме того, ВСУ освободили еще Байрак, Щуровку и Ольховатку.

Россияне обстреливают Харьков

Вечером 11 сентября стало известно, что российские захватчики атаковали инфраструктуру города Харьков. В результате исчез свет, вода. Впоследствии стало известно, что российские военные попали в ТЭЦ-5. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это проявлением терроризма. Ведь страна-агрессор делает все возможное, чтобы оставить мирное население нашего государства без света и тепла.

А в ночь на 12 сентября российские военные попали в жилой дом в Новобаварском районе. В результате погиб один человек. Еще двое получили ранения. Что касается самого дома, то он частично разрушен.

Вас может заинтересовать – россияне в панике бросают новую технику и убегают: смотрите видео

Автор: Юлія Гаврилюк, Северин Трач