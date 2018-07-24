Харлан не смогла защитить свой титул на Чемпионате мира-2018

На Чемпионате мира в китайском городе продолжаются соревнования по женской сабле. К сожалению, в 1/8 финала не смогла пройти ни одна украинка.

В 1/16 финала соревнований Ольга Харлан проиграла китайской спортсменке Яци Шао со счетом 13:15. Украинка начинала выступления на турнире под первым номером посева, но не смогла защитить свой чемпионский титул, уступив китаянке, которая занимает лишь 35 место в мировом рейтинге.

Читайте также: Двое украинцев стали бронзовыми призерами Чемпионата мира по фехтованию

Также в 1/16 финала поражением завершилась дуэль украинки Алины Комащук с итальянкой Ирене Векки. Здесь расклад изначально был не в пользу Комащук, и она уступила – 12:15. Таким образом, итальянка выбила двух украинок подряд (первой была Юлия Бакастова).

Теперь у наших спортсменов осталась надежда на успешное выступление в командном турнире.