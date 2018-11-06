Харлан пропустит первый в сезоне этап Кубка мира

Звездная украинская саблистка Ольга Харлан не выступит на первом этапе нового сезона Кубка мира.

Об этом пятикратная чемпионка мира сообщила в своем Instagram, пишет Xsport.

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Хотела сообщить всем, что на этой неделе, а точнее 9-11 ноября, будет проходить первый этап Кубка мира этого сезона в городе Орлеан, Франция, в котором участвовать, к сожалению, я не буду. Причина этого очень проста: мой организм оказался не железным. Надо пройти, как я это называю, небольшое "техобслуживание", чтобы в дальнейшем спокойно продолжать сезон,

– написала Харлан.

Отметим, что 9-11 ноября в Орлеане, Франция будут соревноваться саблистки, в Таллине, Эстония – шпажистки, а в Бонне, Германия – рапиристы.

Также через неделю 16-18 ноября в Алжире, Алжир будут соревноваться саблисты, в Риге, Латвия – шпажисты, а в Гватемале, Гватемала – рапиристки.

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