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      Харлан пропустит первый в сезоне этап Кубка мира

      16 Читати новину українською
      Ольга Харлан
      Ольга Харлан

      Звездная украинская саблистка Ольга Харлан не выступит на первом этапе нового сезона Кубка мира.

      Об этом пятикратная чемпионка мира сообщила в своем Instagram, пишет Xsport.

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      Хотела сообщить всем, что на этой неделе, а точнее 9-11 ноября, будет проходить первый этап Кубка мира этого сезона в городе Орлеан, Франция, в котором участвовать, к сожалению, я не буду. Причина этого очень проста: мой организм оказался не железным. Надо пройти, как я это называю, небольшое "техобслуживание", чтобы в дальнейшем спокойно продолжать сезон,
      – написала Харлан.

      Отметим, что 9-11 ноября в Орлеане, Франция будут соревноваться саблистки, в Таллине, Эстония – шпажистки, а в Бонне, Германия – рапиристы.

      Также через неделю 16-18 ноября в Алжире, Алжир будут соревноваться саблисты, в Риге, Латвия – шпажисты, а в Гватемале, Гватемала – рапиристки.

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      Теги: Спорт Фехтование
      Источник: 24 Канал
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