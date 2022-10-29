Кремлю будет трудно это объяснить: почему для россиян важен Херсон и ждать ли уличных боев
Российские оккупанты просто так не отдадут Херсон, ведь он очень важен для них. К тому же Кремлю будет очень сложно объяснить это своему народу.
Об этом 24 каналу сказал эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, российские военные могут втянуть наших защитников в уличные бои.
Обратите внимание Будет серия терактов, один уже провели, – Хлань о действиях оккупантов перед уходом из Херсона
Какова вероятность ухода оккупантов из Херсона
Ступак не верит, что российские захватчики покидают Херсон. Ведь для них этот город является очень большим призом – не столько военным, как политическим.
Кремлю будет трудно объяснить народу из глубинки, почему они покинули Херсон,
– подчеркнул эксперт Института будущего.
По его словам, Москве также будет сложно объяснить, ради чего вообще россияне 8 месяцев сражались с украинцами и НАТО, положив множество своих лучших военных, авиацию, ракеты, а также покупая дроны у Ирана.
Ступак сказал, почему для россиян важен Херсон и ждать ли там уличных боев: смотрите видео
Почему Херсон важен для России
Ступак подчеркнул, что Херсон важен для поставки воды во временно оккупированный Крым и для получения сухопутного коридора на полуостров. Такую цену народ России воспримет как победу.
Это они продадут. Если не будет Херсона – продавать будет нечего вообще,
– сказал эксперт Института будущего.
По словам Ступака, сухопутный коридор был идеей-фикс №1 для России. Еще одной идеей-фикс было то, чтобы соединиться с другой такой клоакой вроде "ЛНР", "ДНР" – Приднестровьем.
Он отметил, что есть еще один большой нюанс, который касается Херсона. Вероятно, что оккупанты хотят втянуть наших военных в уличные бои в этом большом городе.
Если ты влез в городские бои, то из них очень тяжело выйти. Во-первых, город превращается в руины, он просто выходит на уровень "ноль", то есть по горизонту разрушается полностью,
– заявил Ступак.
Он добавил, что это потребует переброски наших войск, например, с Севера, после чего оттуда может зайти белорусская группировка и перерезать нам пути. Также мы облегчим положение россиян на восточном фронте. Россияне на это очень сильно рассчитывают.
Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко
- Украина продолжает освобождать населенные пункты в Херсонской области один за другим. По оценкам западных военных аналитиков, ВСУ могут оттеснить фронт к Днепру уже в ближайшее время.
- В то же время в ВСУ отмечают, что до Херсона нашим военным не так уж много осталось. Но надо понять, что у них впереди еще достаточно работы.
- В последние дни россияне вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона. В ОК "Юг" подтвердили, что оккупанты проводят переформатирование подразделений.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не готовы покидать Херсон. Более того, их "подготовка" к выходу является информационной операцией.
- Эксперты Института изучения войны оценили ситуацию на Херсонском направлении. Так, российские войска строят укрепления в Херсоне и создают опорные пункты на случай предстоящего прорыва украинских войск.
- Возле Херсона оккупанты заставляют местных жителей покидать дома. На это людям дали всего 2 дня. По дороге к временно оккупированному Крыму херсонцы проходят тщательную проверку.