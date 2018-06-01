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Хилария Болдвин показала свою фигуру через 12 дней после родов

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Алек и Хилария Болдуины
Алек и Хилария Болдуины / Фото из открытых источников

Жена голливудского актера Алека Болдуина, Хилария, больше недели назад родила ему четвертого ребенка – мальчика Ромео Алехандро Дэвида. Однако уже через несколько дней 34-летняя женщина показала фото, где вернулась к своим спортивным формам и продемонстрировала подтянутую фигуру.

Через 12 дней после родов Хилария посоветовала всем мамочкам и поклонницам ее аккаунта не спешить с восстановлением тела, поскольку каждый организм женщины индивидуален.

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"Все роды разные, и ваш врач сможет посоветовать вам, когда вам можно начать (заниматься спортом). Когда будете в состоянии, то будьте терпеливы со своим телом. Вы через многое прошли и создали нечто прекрасное. Осознавайте это день за днем, движение за движением, вы вернете себе свою силу и будете чувствовать себя прекрасно", – подсказала Хилария.

 

И не удивительно, что фигура счастливой мамочки быстро вернулась в форму. Женщина успевает не только заниматься воспитанием четырех детей, но и заниматься спортом с новорожденным сыном.

 

 

Стоит добавить, что после родов Хилария откровенно показала, как выглядит ее тело. Поэтому теперь можно увидеть, как кардинально изменилась ее фигура после комплекса упражнений и диеты.

 

Напомним, что пятый ребенок голливудского киноактера родился 23 мая. Отметим, что в 6-летнем браке с Алеком Болдуином инструктор по йоге и фитнесу родила дочь и трех сыновей. Кроме того, 60-летний актер имеет еще одну дочь от первого брака с Ким Бейсингер.

Теги: Звездные мамы Дети LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
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