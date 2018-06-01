Хилария Болдвин показала свою фигуру через 12 дней после родов
Жена голливудского актера Алека Болдуина, Хилария, больше недели назад родила ему четвертого ребенка – мальчика Ромео Алехандро Дэвида. Однако уже через несколько дней 34-летняя женщина показала фото, где вернулась к своим спортивным формам и продемонстрировала подтянутую фигуру.
Через 12 дней после родов Хилария посоветовала всем мамочкам и поклонницам ее аккаунта не спешить с восстановлением тела, поскольку каждый организм женщины индивидуален.
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"Все роды разные, и ваш врач сможет посоветовать вам, когда вам можно начать (заниматься спортом). Когда будете в состоянии, то будьте терпеливы со своим телом. Вы через многое прошли и создали нечто прекрасное. Осознавайте это день за днем, движение за движением, вы вернете себе свою силу и будете чувствовать себя прекрасно", – подсказала Хилария.
И не удивительно, что фигура счастливой мамочки быстро вернулась в форму. Женщина успевает не только заниматься воспитанием четырех детей, но и заниматься спортом с новорожденным сыном.
Стоит добавить, что после родов Хилария откровенно показала, как выглядит ее тело. Поэтому теперь можно увидеть, как кардинально изменилась ее фигура после комплекса упражнений и диеты.
Напомним, что пятый ребенок голливудского киноактера родился 23 мая. Отметим, что в 6-летнем браке с Алеком Болдуином инструктор по йоге и фитнесу родила дочь и трех сыновей. Кроме того, 60-летний актер имеет еще одну дочь от первого брака с Ким Бейсингер.