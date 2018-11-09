"Химик" в напряженной борьбе вырвал победу у "Киев-Баскета"

В Киеве состоялся матч регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором "Киев-Баскет" принимал южненский "Химик" и уступил в абсолютно равной игре.

"Киев-Баскет" – "Химик" 77:80 (12:21, 22:20, 23:18,20:21)

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Начался матч в столичном спорткомплексе "Меридиан" с несколько сумбурных действий от обеих команд: в результате свои первые баллы как "Химик", так и "Киев-Баскет" набрали с линии штрафных.

После этого гости, которые играли без своего основного первого номера Ильи Сидорова, смогли завладеть преимуществом. Однако, далеко подопечных Виталия Степановского хозяева паркета не отпускали. Лишь в конце четверти "Химик" все же смог добыть себе преимущество в 9 очков – 12:21.

Вторая четверть началась с активных действий от лидеров хозяев паркета, а именно от Крика и Луценко, которые попали несколько важных бросков и сумели сократить отставание. Далее на протяжении периода команды держались разницы в 5-8 баллов в пользу "Химика", пока в середине четверти "Киев-Баскет" не сподобился на еще один рывок, эффектным завершением которого стала точная дальняя атака от Крика – 28:28. Однако, последнее слово снова было за южненцами, которые до конца первой половины игры снова сумели удалиться на более комфортную для себя разницу – 34:41.

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В третьей четверти у хозяев паркета несколько активизировался Мангано, который снова сравнял счет в игре, но опять ненадолго, так как перед сиреной, извещавшей об окончании периода, Антипов забил трехочковый и вернул преимущество своей команде.

В последней десятиминутке "Химик" продолжил гнуть свою линию на площадке, а "Киев-Баскет" был в роли догоняющих. За 45 секунд до завершения четверти Мангано сравнял счет в игре, однако один из лидеров "Химика" – Эдвин снова вывел южненцев вперед. После минутного перерыва Мангано снова сравнял счет и казалось бы перевел игру в овертайм, однако против был молодой Кирилл Марченко, который реализовал собственный дальний бросок с отклонением вместе с сиреной в СК "Меридиан" – 77:80 победа гостей.

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