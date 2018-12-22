"Химик" второй раз в сезоне выиграл дерби у "Одессы"

БК "Одесса" победила южненский "Химик" в рамках домашнего матча 9-го тура регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Одесса – Химик 78:84 (18:24, 26:24, 17:19, 17:17)

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"Химик" лучше провел первую четверть и вышел в лидеры. Одесситы имели преимущество на подборах, но позволяли сопернику слишком свободно чувствовать себя в чужой трехсекундной, а в нападении выглядели не очень убедительно, держась за счет 10 очков Пустозвонова в стартовой десятиминутке.

Во второй части первой половины игры "Одесса" выровняла игру, но догнать соперника к большому перерыву не успела. Меткие трехочковые Прокопенко и Новикова помогли команде Олега Юшкина стабилизировать игру в нападении, но "Химик" продолжал проводить результативные атаки, уйдя на большой перерыв при 4 очках преимущества.

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Ближе всего к гостям одесситы подобрались уже в заключительной четверти, когда отставание хозяев после точного трехочкового Прокопенко и данка Беликова сократилось до 1 очка. Однако очень своевременный зеркальный ответ от "Химика" в виде точного дальнего от Сидорова и данка Джонса вновь откинул хозяев на расстояние 6 очков. Беликов и Витолс набрали еще 4 очка подряд, однако догнать южненцев одесситы так и не сумели. "Одесса" была в роли догоняющего на протяжении почти всего матча и так не сумела дожать "Химик", который второй раз в сезоне победил географических соседей – 84:78.

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