Хищение 11 миллионов гривен: силовики пришли с обысками в аэропорт Одессы

Генпрокуратура и сотрудники СБУ провели обыски на территории международного аэропорта Одессы и в офисах предпринимателей-подрядчиков, которые выполняли ремонт аэропорта.

Правоохранители искали доказательства завышения объемов и стоимости ремонтных работ на территории аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Следователи изъяли оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и другие документы о проведенных хозяйственно-финансовых операциях.

Как работала коррупционная схема

В СБУ установили, что должностные лица в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ перечисляли деньги коммерческим фиктивным структурам.

Фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков. С ними подписывались акты приема – передачи работ и услуг, которые фактически выполнены не были.

Сейчас руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



СБУ пришла с обысками в аэропорт Одессы / фото СБУ