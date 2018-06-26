Хизер Локлир вышла из тюрьмы и сразу попала в больницу из-за передозировки наркотиками

56-летнюю актрису, звезду сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир выпустили из тюрьмы под залог в 20 000 долларов, однако через несколько часов после освобождения ее госпитализировали.

Причиной госпитализации Локлир стала возможна передозировка наркотиков, пишет People. По словам источников, Хизер планировала добровольно пройти курс реабилитации, но в этот раз в больницу она отправилась не по своей воле.

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Во время освобождения Локлир изо всех сил пыталась скрыть свое известное лицо, но папарацци удалось снять актрису, пишет DailyMail.com.

Хизер Локлир вышла из тюрмы

Актриса была в пижаме и тапочках

Звезда была одета в пижамные штаны и объемный свитер с капюшоном. Хизер сопровождал адвокат Уильям Хейни.



Хизер сопровождал ее адвокат

Напомним, полиция арестовала Локлир в ночь на 24 июня после того, как она напала на офицера и работника экстренной медицинской службы. А зимой актриса попала в тюрьму за избиение бойфренда.