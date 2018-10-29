Хэллоуин 2018: какими костюмами поразили Синди Кроуфорд, Кендалл Дженнер и другие звезды
Поскольку праздник Хэллоуина в 2018 году выпадает на среду, 31 октября, большинство звезд взялись отмечать этот день еще на выходных. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас собрали на шумных вечеринках известных знаменитостей, которые наперегонки демонстрировали причудливые костюмы.
Одной из таких вечеринок стала Casamigos Halloween Party, отгремевшая в Лос-Анджелесе в районе Беверли-Хиллз. На ней побывали такие легенды кино и фэшн-индустрии как Синди Круфорд с мужем Ранде Гербером, их взрослые дети Кайя и Пресли Гербер, Зои Кравиц, Оливия Манн, Нина Добрев, сестры Хилтон-Пэрис и Ники и многие другие.
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Кендалл Дженнер в костюме героини Fembot из фильма "Austin Powers"
Сестры Хилтон (Пэрис – слева, Ники – справа) в костюмах единорога и принцессы
Зои Кравиц в костюме вампира
Оливия Манн в костюме героини Goh Peik Lin в фильме "Безумные богачи"
Синди Кроуфор и Ранде Гербер с детьми Кайей и Пресли в костюмах вокалистки
группы Blondie, Дэвида Боуи, бунтарки Джоанн Джетт соответственно
На других вечеринках в США также засветились такие знаменитости как Кендалл Дженнер, Джордж Клуни, "ангелы" Victoria's Secret Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Сара Сампайо, звездная пара Джо Джонаса и Софи Тернер, Адам Ламберт, Келли Осборн, Аврил Лавинь, Лили-Роуз Депп, Гарри Стайлс
Келли Осборн в костюме героини Myrtle Snow из сериала "Американская история ужасов"
Второй образ Синди Кроуфорд и Ранде Гербера, а ткже Джорджа Клуни
в костюмах стюардессы и пилотов
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Адам Ламберт в костюме красного дьявола
Аврил Лавинь в костюме пиратки
Лили-Роуз Депп в костюме укротительницы львов
Нина Добрев в костюме-пародии на виход фильма Леди Гаги и Бредли Купера "Рождение звезды"
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Гарри Стайлс в костюме певца Элтона Джона
Джо Джонас в костюме Сансы Старк из сериала "Игра престолов"
Сара Сампайо в костюме оборотня