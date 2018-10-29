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      Хэллоуин 2018: какими костюмами поразили Синди Кроуфорд, Кендалл Дженнер и другие звезды

      62 Читати новину українською
      Кендалл Дженнер
      Кендалл Дженнер / Instagram / @ justjared

      Поскольку праздник Хэллоуина в 2018 году выпадает на среду, 31 октября, большинство звезд взялись отмечать этот день еще на выходных. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас собрали на шумных вечеринках известных знаменитостей, которые наперегонки демонстрировали причудливые костюмы.

       

      Одной из таких вечеринок стала Casamigos Halloween Party, отгремевшая в Лос-Анджелесе в районе Беверли-Хиллз. На ней побывали такие легенды кино и фэшн-индустрии как Синди Круфорд с мужем Ранде Гербером, их взрослые дети Кайя и Пресли Гербер, Зои Кравиц, Оливия Манн, Нина Добрев, сестры Хилтон-Пэрис и Ники и многие другие.

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      Кендалл Дженнер в костюме героини Fembot из фильма "Austin Powers"


      Сестры Хилтон (Пэрис – слева, Ники – справа) в костюмах единорога и принцессы


      Зои Кравиц в костюме вампира


      Оливия Манн в костюме героини Goh Peik Lin в фильме "Безумные богачи"

      Синди Кроуфор и Ранде Гербер с детьми Кайей и Пресли в костюмах вокалистки
      группы Blondie, Дэвида Боуи, бунтарки Джоанн Джетт соответственно

      На других вечеринках в США также засветились такие знаменитости как Кендалл Дженнер, Джордж Клуни, "ангелы" Victoria's Secret Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Сара Сампайо, звездная пара Джо Джонаса и Софи Тернер, Адам Ламберт, Келли Осборн, Аврил Лавинь, Лили-Роуз Депп, Гарри Стайлс

      Келли Осборн в костюме героини Myrtle Snow из сериала "Американская история ужасов"


      Второй образ Синди Кроуфорд и Ранде Гербера, а ткже Джорджа Клуни
      в костюмах стюардессы и пилотов

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      Адам Ламберт в костюме красного дьявола


      Аврил Лавинь в костюме пиратки


      Лили-Роуз Депп в костюме укротительницы львов


      Нина Добрев в костюме-пародии на виход фильма Леди Гаги и Бредли Купера "Рождение звезды"

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      Гарри Стайлс в костюме певца Элтона Джона


      Джо Джонас в костюме Сансы Старк из сериала "Игра престолов"


      Сара Сампайо в костюме оборотня

      Теги: LifeStyle Хэллоуин Кайя Гербер Синди Кроуфорд Мода Victoria's Secret Джордж Клуни Кендалл Дженнер
      Источник: 24 Канал
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