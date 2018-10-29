Хэллоуин 2018: какими костюмами поразили Синди Кроуфорд, Кендалл Дженнер и другие звезды

Поскольку праздник Хэллоуина в 2018 году выпадает на среду, 31 октября, большинство звезд взялись отмечать этот день еще на выходных. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас собрали на шумных вечеринках известных знаменитостей, которые наперегонки демонстрировали причудливые костюмы.

Одной из таких вечеринок стала Casamigos Halloween Party, отгремевшая в Лос-Анджелесе в районе Беверли-Хиллз. На ней побывали такие легенды кино и фэшн-индустрии как Синди Круфорд с мужем Ранде Гербером, их взрослые дети Кайя и Пресли Гербер, Зои Кравиц, Оливия Манн, Нина Добрев, сестры Хилтон-Пэрис и Ники и многие другие.

Читайте также: Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018: афиша мероприятий



Кендалл Дженнер в костюме героини Fembot из фильма "Austin Powers"



Сестры Хилтон (Пэрис – слева, Ники – справа) в костюмах единорога и принцессы



Зои Кравиц в костюме вампира



Оливия Манн в костюме героини Goh Peik Lin в фильме "Безумные богачи"

Синди Кроуфор и Ранде Гербер с детьми Кайей и Пресли в костюмах вокалистки

группы Blondie, Дэвида Боуи, бунтарки Джоанн Джетт соответственно

На других вечеринках в США также засветились такие знаменитости как Кендалл Дженнер, Джордж Клуни, "ангелы" Victoria's Secret Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Сара Сампайо, звездная пара Джо Джонаса и Софи Тернер, Адам Ламберт, Келли Осборн, Аврил Лавинь, Лили-Роуз Депп, Гарри Стайлс

Келли Осборн в костюме героини Myrtle Snow из сериала "Американская история ужасов"



Второй образ Синди Кроуфорд и Ранде Гербера, а ткже Джорджа Клуни

в костюмах стюардессы и пилотов

Читайте также: Хэллоуин 2018: Леся Никитюк подготовила образ обольстительной Мэрилин Монро



Адам Ламберт в костюме красного дьявола



Аврил Лавинь в костюме пиратки



Лили-Роуз Депп в костюме укротительницы львов



Нина Добрев в костюме-пародии на виход фильма Леди Гаги и Бредли Купера "Рождение звезды"

Читайте также: Хэллоуин 2018: Даша Астафьева снялась в жуткой фотосессии с Потапом



Гарри Стайлс в костюме певца Элтона Джона



Джо Джонас в костюме Сансы Старк из сериала "Игра престолов"



Сара Сампайо в костюме оборотня