Хэллоуин в Белом доме: как Трампы угощали детей в праздничных костюмах

В этом году официальная дата празднования жуткого праздника Хэллоуин 31 октября выпала в будний день, поэтому большинство праздничных мероприятий проводились в эти выходные. В США Белый дом также организовал традиционный прием в честь праздника.

Президент США с супругой Меланией угощали детей сладостями, которые были завернуты в обертки с их автографами.

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Дональд Трамп не обошелся без своих шуток и взял у одной девочки в костюме египетской богини жезл и удав, что накладывает заклинания на фотографов, собравшихся вокруг.



Дональд и Мелания Трамп / Getty

Белый дом был украшен атрибутами Хэллоуина: тыквы, желтые листья, сено и подсветка.

Дональд и Мелания Трамп / Getty

Для выхода Мелания надела клетчатое пальто теплых оттенков и черные туфли на каблуках. Она дополнила образ традиционно для нее укладкой и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Дональд и Мелания Трамп / Getty



Дональд и Мелания Трамп / Getty



Дональд и Мелания Трамп / Getty