Хэллоуин в Белом доме: как Трампы угощали детей в праздничных костюмах
В этом году официальная дата празднования жуткого праздника Хэллоуин 31 октября выпала в будний день, поэтому большинство праздничных мероприятий проводились в эти выходные. В США Белый дом также организовал традиционный прием в честь праздника.
Президент США с супругой Меланией угощали детей сладостями, которые были завернуты в обертки с их автографами.
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Дональд Трамп не обошелся без своих шуток и взял у одной девочки в костюме египетской богини жезл и удав, что накладывает заклинания на фотографов, собравшихся вокруг.
Дональд и Мелания Трамп / Getty
Белый дом был украшен атрибутами Хэллоуина: тыквы, желтые листья, сено и подсветка.
Дональд и Мелания Трамп / Getty
Для выхода Мелания надела клетчатое пальто теплых оттенков и черные туфли на каблуках. Она дополнила образ традиционно для нее укладкой и ярким макияжем с акцентом на глаза.
Дональд и Мелания Трамп / Getty
Дональд и Мелания Трамп / Getty
Дональд и Мелания Трамп / Getty