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      Хэмилтон выиграл гран-при Абу-Даби, Райкконен не сумел финишировать в последней гонке за Ferrari

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      Хэмилтон выиграл гран-при Абу-Даби, Райкконен не сумел финишировать в последней гонке за Ferrari

      В воскресенье, 25 ноября, состоялся последний этап в Формуле-1 в 2018 году – гран-при Абу-Даби. Победу одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

      Именно британец первым стартовал в этой гонке. И в целом первая пятерка (Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Кими Райкконен и Даниэль Риккардо) удачно начали гонку. Зато Макс Ферстаппен не сумел стартовать как следует, и уже на старте потерял позиции.

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      Не обошлось в первом круге без аварии. На этот раз она оказалась довольно зрелищной – Нико Хюлькенберг Renault защищал свою позицию против Ромен Грожан из Haas. Все привело к столкновению, после чего машина немецкого пилота подлетела то перевернулась, приземлившись колесами кверху. На трассу выехали автомобили безопасности.

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      После того как гонку возобновили, проблемы возникли у пилота Ferrari Райкконена – у него отказал мотор. Поэтому был объявлен режим виртуальной машины безопасности. Стоит напомнить, что это последняя гонка для Кими с болидом Ferrari. Следующий сезон он проведет в Sauber.

      Сход Райкконена был на руку Ферстаппену. Пилот Red Bull получал шансы в итоге обойти соперника в общей таблице и подняться на третью строчку. Но для этого голландцу самогу надо было финишировать как минимум на второй позиции на гран-при Абу-Даби.

      В начале гонки также стоит отметить Леклера. Пилот Sauber, в следующем сезоне как раз и заменит Райкконена в Ferrari, удачно начал гонку. Хотя впоследствии и финиширует лишь на седьмой позиции.

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      Всего в гонке поочередно лидировали Ферстаппен с Хэмилтоном, Риккардо, который проводил последнюю гонку в болиде Red Bull, тоже был среди лидеров гонки. Зато полностью провалил гонку Валттери Боттас. Финн на Mercedes удержать не сумел в конце гонки свою позицию, и его обошли как Феттель и Ферстаппен, так впоследствии и Риккардо.

      В общем первым финишную линию после 55 кругов гонки пересек Льюис Хэмилтон. Это его одиннадцатая победа в сезоне. Сразу за ним – Себастьян Феттель. Третьим на подиуме оказался Макс Ферстаппен.

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      Фернандо Алонсо на McLaren, который проводил последнюю гонку в Формуле-1 (для этого ему на болид нанесли специальную ливрею, как и на шлем), финишировал лишь 11-ым. Однако именно его болельщики назвали пилотом дня.

      Хэмилтон еще заранее выиграл чемпионат Формулы-1 в 2018 году, став пятикратным чемпионом. Феттель же был вторым. Несмотря на это, что Ферстаппен финишировал на гран-при Абу-Даби лишь третьим, то он не сумел обойти Райкконена в борьбе за третью позицию в итоговом зачете, оставшись на четвертой позиции.

      Относительно Кубка конструкторов, то его в этом сезоне выиграл Mercedes. Ferrari – вторые, Red Bull – третьи.

      Теги: Спорт Renault Haas Red Bull Toro Rosso Sauber Ferrari Формула-1 Шарль Леклер Волттери Боттас Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Себастьян Феттель Кими Райкконен Льюис Хэмилтон Williams McLaren Force India Mercedes
      Источник: 24 Канал
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