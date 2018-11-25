Хэмилтон выиграл гран-при Абу-Даби, Райкконен не сумел финишировать в последней гонке за Ferrari

В воскресенье, 25 ноября, состоялся последний этап в Формуле-1 в 2018 году – гран-при Абу-Даби. Победу одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Именно британец первым стартовал в этой гонке. И в целом первая пятерка (Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Кими Райкконен и Даниэль Риккардо) удачно начали гонку. Зато Макс Ферстаппен не сумел стартовать как следует, и уже на старте потерял позиции.

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Не обошлось в первом круге без аварии. На этот раз она оказалась довольно зрелищной – Нико Хюлькенберг Renault защищал свою позицию против Ромен Грожан из Haas. Все привело к столкновению, после чего машина немецкого пилота подлетела то перевернулась, приземлившись колесами кверху. На трассу выехали автомобили безопасности.

A scary start to the final race of the season for @HulkHulkenberg



He walked away unscathed from his big collision with Romain Grosjean#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/bAVm0LRgtQ — Formula 1 (@F1) 25 листопада 2018 р.

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После того как гонку возобновили, проблемы возникли у пилота Ferrari Райкконена – у него отказал мотор. Поэтому был объявлен режим виртуальной машины безопасности. Стоит напомнить, что это последняя гонка для Кими с болидом Ferrari. Следующий сезон он проведет в Sauber.

Сход Райкконена был на руку Ферстаппену. Пилот Red Bull получал шансы в итоге обойти соперника в общей таблице и подняться на третью строчку. Но для этого голландцу самогу надо было финишировать как минимум на второй позиции на гран-при Абу-Даби.

В начале гонки также стоит отметить Леклера. Пилот Sauber, в следующем сезоне как раз и заменит Райкконена в Ferrari, удачно начал гонку. Хотя впоследствии и финиширует лишь на седьмой позиции.

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Всего в гонке поочередно лидировали Ферстаппен с Хэмилтоном, Риккардо, который проводил последнюю гонку в болиде Red Bull, тоже был среди лидеров гонки. Зато полностью провалил гонку Валттери Боттас. Финн на Mercedes удержать не сумел в конце гонки свою позицию, и его обошли как Феттель и Ферстаппен, так впоследствии и Риккардо.

В общем первым финишную линию после 55 кругов гонки пересек Льюис Хэмилтон. Это его одиннадцатая победа в сезоне. Сразу за ним – Себастьян Феттель. Третьим на подиуме оказался Макс Ферстаппен.

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Фернандо Алонсо на McLaren, который проводил последнюю гонку в Формуле-1 (для этого ему на болид нанесли специальную ливрею, как и на шлем), финишировал лишь 11-ым. Однако именно его болельщики назвали пилотом дня.

Хэмилтон еще заранее выиграл чемпионат Формулы-1 в 2018 году, став пятикратным чемпионом. Феттель же был вторым. Несмотря на это, что Ферстаппен финишировал на гран-при Абу-Даби лишь третьим, то он не сумел обойти Райкконена в борьбе за третью позицию в итоговом зачете, оставшись на четвертой позиции.

Относительно Кубка конструкторов, то его в этом сезоне выиграл Mercedes. Ferrari – вторые, Red Bull – третьи.