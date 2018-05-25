"Хьюстон" выиграл у "Голден Стэйт" и вышел вперед в серии в финале Западной конференции

В пятой игре между "Хьюстоном" (Houston Rockets) и "Голден Стэйт" (Golden State Warriors) в финале Западной конференции хозяева площадки вышли вперед в серии до четырех побед. Теперь "Хьюстон" на расстоянии одной победы от прохода в финал.

"Рокетс" захватили инициативу в домашнем матче, поведя со старта 6:0. Именно с таким преимуществом команды ушли на первый перерыв, несмотря на то, что "Хьюстон" по ходу первой двенадцатиминутки вел в счете и +11.

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Такое преимущество держалось и большую часть второй четверти, и незадолго до большого перерыва составляла +8. Но удержать ее гостям не удалось. Активные действия игроков "Голден Стэйт" – и сирена зафиксировала ничейный результат.

В третьей четверти преимущество одной из команд над соперником было в одно владение, один точный бросок. Никто не сумел обеспечить себе приемлемый гандикап. Однако с преимуществом в одно очко "Голден Стэйт" вышли на паркет команды на четвертую четверть.

Обменявшись точными двухочковых бросками, "Хьюстон" вышел вперед в игре. Но на этот раз свое незначительное преимущество в те же 2-3 очка "Рокетс" не отпускали, так до конца матча и не дав возможности "Голден Стэйт" выиграть этот матч.

Rockets 79

Warriors 80



8:08 pic.twitter.com/KhXFwJYcVA — Houston Rockets (@HoustonRockets) 25 травня 2018 р.

Хотя за 22 секунды до окончания матча разница в счете была только +1.

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Стоит отметить, что в этой встрече гости пытались полностью "исключить" лидера "Рокетс" Джеймса Хардена. И им это почти удалось. Он не забросил ни одного трехочкового (11 попыток), а с игры реализовал лишь 5 бросков из 21. Зато реализовал все 9 штрафных, набрав за игру 19 очков.

Зато Эрик Гордон набрал 24 очка, Крис Пол – 20. Клинт Капелла единственный из игроков "Рокетс", кто набрал дабл-дабл – 12 очков и 14 подборов. При этом Майк Дантони решил не слишком прибегать к ротации по ходу матча, выпустив лишь семь игроков.

Самым результативным на площадке же был Кевин Дюрант из "Голден Стэйт" – 29 очков. Клей Томпсон набрал 23 очка, а Стефан Карри – 22 очка, добавив к этому 6 перехватов и 7 подборов. Дреймонд Грин в своим 12 очкам добавил 15 подборов (из них 14 в защите).

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"Хьюстон" повели в финале Западной конференции 3:2. Теперь серия переезжает в Окленд, где и состоится следующая игра.

Хьюстон – Голден Стэйт 98:94 (23:17, 22:28, 26:27, 27:22)