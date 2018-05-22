Хлои Кардашьян впервые продемонстрировала фигуру после рождения ребенка: фото

Американская звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян, которая недавно впервые стала мамой, показала свою фигуру после родов.

В серии видеороликов, опубликованных в Snapchat, Хлои продемонстрировала, как выглядит ее тело после беременности. 33-летняя звезда позировала в спортзале, где сейчас проводит много времени, чтобы выглядеть, как до родов.

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Хлои Кардашьян

Кардашьян призналась, что ей не так легко вернуться в свой привычный ритм, но звезда настроена оптимистично.

Как известно, Хлои Кардашян впервые стала мамой 12 апреля. Роды звезды были преждевременными. Возможной причиной этого стало появление в СМИ кадров, на которых ее бойфренд Тристан Томпсон изменяет Хлои с работницей стриптиз-клуба.