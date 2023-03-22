Процесс "хлопка" будет нарастать: при каких условиях взрывы в Крыму будут влиять на ситуацию на фронте
Вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы. Российские оккупанты заявляли о повреждении четырех объектов железнодорожной станции. Процесс "хлопка" будет нарастать и давать еще лучшие результаты.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник. По его словам, сейчас взрывы в Крыму кардинально не переламывают ход войны, нужно, чтобы такая "хлопок", как в Джанкое, был каждый день.
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"Этот процесс "хлопка" будет нарастать. Мы все лучше и больше осваиваем ударные боевые беспилотники. С каждым днем они будут давать лучший результат. Рано или поздно это позволит нам говорить о переломе на войне", – считает эксперт.
Угроза для Черноморского флота России
Черник отметил, что еще с июля 2022 года ни для кого не секрет, что Черноморский флот россиян находится под угрозой. Он вспомнил, как ВСУ сумели преодолеть заградительные боны оккупантов, ворваться в бухту Севастополя, где произошел мощный "хлопок".
Они были свято уверены, что мы не найдем ответа. Это не симметричный ответ. У нас нет полноценного флота, который мог бы им противостоять, но мы нащупали те болевые точки, которые будут нарастать,
– убежден он.
Военный эксперт подчеркнул, что украинские защитники демонстрируют лучшие результаты в использовании вооружения и "пишут новую главу военной истории".
Черник о взрывах в Крыму: смотрите видео
ВСУ нуждаются в вооружении
Петр Черник утверждает: для того, чтобы украинские бойцы могли доставать в любую точку в Крыму, необходимо соответствующее вооружение. Он рассказал, что Украина заказала у Турции корветы класса Ada, которые уже почти достроены.
Также Украине нужна авиация и ракеты, которые можно взять на борт истребителей, отметил военный эксперт.
"К примеру, самолеты Мираж, которые Франция может нам предоставить, могут брать на борт ракету SCALP-EG с дальностью поражения до 560 километров. А F-16 имеет в своей номенклатуре ракету AGM-158, которая может наносить удары на расстоянии до тысячи километров. Такое оружие будет для нас очень полезным", – подчеркнул Черник.
"Хлопок" в Крыму: главное
- Вечером 20 марта в Джанкое раздался ряд взрывов. Впоследствии стало известно, что местные жители слышали уничтожение крылатых ракет "Калибр". Взрывов было более 10, что не на шутку испугало местных жителей.
- И пока россияне кичатся "работой ПВО", Главное управление разведки поделилось свежей информацией. В 22:54 20 марта появилась публикация, которая касается ситуации в Джанкое. Согласно ей, удалось уничтожить крылатые ракеты "Калибр НК", когда их транспортировали по железной дороге.
- Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что уничтожение российских крылатых ракет "Калибр" в оккупированном Джанкое – это четкий сигнал россиянам, чтобы они уезжали из Крыма. Она напомнила, что Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорили, что поражение логистики станет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.
- Кроме того, 22 марта в Севастополе раздался ряд взрывов. Оккупационные власти города заявили, что бухту атаковали морские дроны. В то же время в воздухе зафиксировали беспилотники. Звуки взрывов они объяснили работой ПВО.