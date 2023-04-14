В Мелитополе прогремел очередной "хлопок" на базах россиян: на радостях те устроили перестрелку
За последние сутки во временно оккупированный Мелитополь снова прилетел "хлопок". По меньшей мере две базы захватчиков были повреждены или уничтожены. Также в городе россияне устроили перестрелку.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что потом ВСУ официально сообщат о результатах "хлопка".
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"Хлопок" в Мелитополе и перестрелки между россиянами
Федоров отметил, что в очередной раз Мелитополь стал одним из центров "хлопка". В четверг, 13 апреля, примерно в 12 часов сработало российское ПВО, которое оккупанты размещают в жилых кварталах.
По словам городского главы Мелитополя, с 20 до 21 часа в городе произошли перестрелки между россиянами.
Затем примерно с 20 до 21 часа продолжались перестрелки (между россиянами – 24 Канал), автоматные очереди. Скорее всего, между собой враги пытались что-то поделить, прибивая друг друга,
– сказал он.
Впоследствии в Мелитополе жители услышали взрыв в районе аэродрома.
Уже в пятницу, 14 апреля, после 5 утра мелитопольцы услышали мощный взрыв, который раздался вблизи железнодорожного депо. Иван Федоров подчеркнул, что по меньшей мере 2 базы оккупантов были повреждены или уничтожены.
"По меньшей мере, две базы оккупантов вчера и сегодня пострадали. Позже мы сможем подвести итоги, когда дождемся официальных сообщений от наших военных о том, что происходило во временно оккупированном Мелитополе, который россияне превратили в сплошную военную базу", – отметил мэр.
Последние новости Мелитополя
- Россиян, проживающих на временно оккупированных территориях, предупреждают о возможных "опасностях". В Мелитополе у стадиона "Авангард" заметили странных почтальонов. Как оказалось, люди в жилетах "Волонтёры Za Россию" раздают прохожим газеты. На первой странице размещен план эвакуации из города. В самом тексте подчеркивают, что в случае контрнаступления ВСУ гражданам России следует уехать из Мелитополя.
- Волонтер, заслуженный мастер спорта Украины Валерий Газаев рассказал, что люди в Мелитополе находили возможность передавать данные ВСУ, несмотря на глушение связи россиянами. Местные пытались помочь украинским военным, чтобы "хлопок" прилетал туда, куда нужно.
- Вооруженные Силы Украины мощно дают отпор российским захватчикам. За две недели наши военные уничтожили 15 расположений оккупантов в Запорожской области. В частности, наши защитники уничтожили 7 расположений россиян в Мелитополе.