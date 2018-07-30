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H&M отказался от фотошопа: фото без ретуши

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H&M отказался от ретуши
H&M отказался от ретуши

Шведский бренд одежды H&M (Hennes & Mauritz) решил отказаться от ретуши фотографий моделей в купальниках.

В интернет-магазине бренда уже опубликовали каталожные фото моделей в купальниках без использования редактора.

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Так, на телах моделей теперь заметны волосы, растяжки, шрамы и морщины – обычные особенности, которые присущи женскому телу.

H&M відмовився від ретуші

H&M відмовився від ретуші

Большинство покупателей положительно отреагировали на такую инициативу. Заметим, что подобная политика помогает обычным девушками прекратить сравнивать себя с "идеальными" отфотошопленными телами моделей.

H&M відмовився від ретуші

Кроме того, таким решением бренд продемонстрировал свое отношение к бодипозитиву.

H&M відмовився від ретуші

Напомним, британский интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Boohoo ранее опубликовал фото моделей с растяжками без ретуши. Такую инициативу поддержали также бренды ASOS и Missguided.

Теги: LifeStyle Стиль и мода Красота
Источник: 24 Канал
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