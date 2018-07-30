H&M отказался от фотошопа: фото без ретуши

Шведский бренд одежды H&M (Hennes & Mauritz) решил отказаться от ретуши фотографий моделей в купальниках.

В интернет-магазине бренда уже опубликовали каталожные фото моделей в купальниках без использования редактора.

Читайте также: Как королева: представители Франции на Евровидении 2018 презентовали новый клип о бодипозитиве

Так, на телах моделей теперь заметны волосы, растяжки, шрамы и морщины – обычные особенности, которые присущи женскому телу.

Большинство покупателей положительно отреагировали на такую инициативу. Заметим, что подобная политика помогает обычным девушками прекратить сравнивать себя с "идеальными" отфотошопленными телами моделей.

Кроме того, таким решением бренд продемонстрировал свое отношение к бодипозитиву.

Напомним, британский интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Boohoo ранее опубликовал фото моделей с растяжками без ретуши. Такую инициативу поддержали также бренды ASOS и Missguided.