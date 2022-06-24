Хочет "Грозный" в городах Украины, – Джонсон о том, что Путин не воспринимает переговоры

Вооруженные силы России стирают с лица земли украинские города, куда якобы пришли "освобождать". Чтобы захватить территории, российское военно-политическое руководство использует тактику уничтожения украинских городов и не заинтересовано в мирных переговорах.

Путин хочет удвоить ставку, – Джонсон

Соответствующее мнение высказал глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Он выразил опасение, что президент России Владимир Путин намерен сравнять украинские города с землей, как он это сделал в Чечне.

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По словам Бориса Джонсона, российский диктатор не воспринимает серьезно мирные переговоры по прекращению войны.

Путин не воспринимает мирные переговоры всерьез – он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины,

– сказал британский премьер.

Джонсон назвал действия Путина трагической ошибкой. "Но это то, что он, кажется, делает в этот момент", – резюмировал он.

Джонсон предостерег партнеров от уступок России

Недавно премьер-министр Британии предостерег, что любые уступки России по отношению к Украине приведут к "катастрофе". По словам лидера Британии, нельзя допускать мнение, что уступки Путину приведут к чему-либо кроме катастрофы. По его мнению, уступки могут ободрить Россию и ее союзников.

Также лидер Великобритании уверен, что российский диктатор Владимир Путин не остановится. Поэтому Джонсон отметил 4 важных шага для Украины:

нужно обеспечить Украину вооружением;

помочь сохранить жизнеспособность украинского государства;

разработать альтернативные сухопутные маршруты для украинского экспорта;

разблокировать порт Одессы

Что известно о переговорах Украины и России

Украинская власть с начала полномасштабного вторжения России стремится закончить войну дипломатическим путем. Поэтому Киев даже согласился вести переговоры на границе с Беларусью несмотря на то, что белорусские власти предоставили России свою территорию для наступления и обстрела Украины.

С начала полномасштабной войны Россия согласилась только на встречу глав МИД, которая состоялась при посредничестве Турции. Впоследствии украинская делегация в Стамбуле объявила о своем видении прекращения войны. Но в Кремле после отступления с Севера отказались принимать предложения.

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