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      "Шахтер" в феерическом матче обыграл "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов

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      Хоффенхайм – Шахтер обзор матча
      Хоффенхайм – Шахтер обзор матча / ФК "Шахтер"

      Донецкий "Шахтер" в матче против немецкого "Хоффенхайма" забил два гола еще в начале встречи. Но удержать комфортное преимущество не сумел. И победил.

      Хоффенхайм – Шахтер 2:3
      Голы:       Крамарич, 17, Цубер, 40 Исмаили, 14, Тайсон, 15, 90 + 2
      Удаление: Салай, 60 (Хоффенхайм)

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      Для "Шахтера" в этом матче определялось все – сможет ли команда продолжить выступление в еврокубках, и где именно – в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для первого надо было победить в Германии "Хоффенхайм".

      Перед матчем "горняки" столкнулись с рядом проблем (Ракицкий, Ордец и Марлос из-за травм пропускали матч), что отразилось на стартовом составе и размещенных игроках на поле. На эту игру команда вышла с тремя центральными защитниками (Хочолава, Кривцов, Матвиенко), а Данченко и Исмаили играли роль латералей и действовали по всему флангу. Это принесло результат. Именно Исмаили открыл счет в этом матче, когда получил пас на углу поля, обыгрался в "стеночку" с Тайсоном, и пробил в дальний угол ворот. "Способствовал" забитому голу и рикошет от соперника.

      Исмаили забил первый гол в этом матче (фото: ФК "Шахтер")

      Еще минута – и счет в матче стал 0:2. На этот раз Демирбай ошибся в центре поля, Мораес поборолся и отобрал мяч, отдав на ход Тайсону. Бразилец без проблем разобрался с вратарем.

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      И за две минуты преимущество "горняков" снова было минимальным – Крамарич получил пас с центра поля (в этом моменте ошиблась защита украинской команды), и перебросил Пятова, который вышел из ворот на перехват. Мяч от штанги залетел за линию ворот.

      После этого игра несколько успокоилась. Хотя Кривцов головой после навеса от Майкона мог увеличивать преимущество своей команды – мимо створа.

      На 40-й минуте у "Шахтера" произошел эффект дежавю – команда выигрывала 0:2 на выезде (как это было в матче с "Лионом"), но после этого пропустила дважды. Прострел с правого фланга защита "Шахтера" еще сумела перехватить, но удар Цубера головой после этого парашютом – уже нет. Стоит отметить, что в этом эпизоде ошибся Пятов. Голкипер снова неудачно вышел из рамки ворот, остановился в полупозиции и ничем не помог своей команде. Эффектная попытка Хочолавы в падении выбить мяч с линии ворот результата не дала.

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      Один из важнейших моментов во втором тайме – две подряд желтые карточки получил полузащитник "Хоффенхайма" Салай. И даже когда хозяева остались в меньшинстве, они не сбавили давление на ворота "Шахтера". Наоборот, моменты стали возникать один за одним. И игроки "Хоффе" просто прощали своих соперников. Такой ход событий не нравился наставнику немецкой команды Нагельсману, который себе не находил места на тренерской скамье.

      "Шахтер" на это ответил аж на 81-минуте, когда в одной атаке сначала Тайсон попал в штангу, а затем Исмаили не переиграл Бауманна. Хотя рамка ворот спасла и "горняков" перед тем, когда после удара Цибера мяч попал в перекладину.

      Арбитр матча добавил четыре минуты (хотя команды переиграли почти семь минут). А на третей Тайсон забил. Ассистировал ему Исмаили.

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      Благодаря этой победе "Шахтер" поднялся на третье место, обойдя "Хоффенхайм". Теперь украинской команде надо побеждать "Лион" в Харькове 12 декабря. Только победа обеспечит выход в плей-офф Лиги чемпионов. В противном случае придется играть в Лиге Европы.

      Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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